टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले 7 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने दिए हैं 298 रन

टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले 7 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने दिए हैं 298 रन

Test Cricket Record: टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के एल ओ फ्लीटवुड-स्मिथ हैं. वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय गेंदबाज है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 11 Oct 2025 11:47 PM (IST)
Most Runs Conceded In An Innings In Test Match: टेस्ट मैच में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलना आम बात है, लेकिन कई बार कुछ गेंदबाजों के लिए एक पारी बहुत खराब साबित होती है. टेस्ट मैच के एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाना एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई भी गेंदबाज अपने नाम नहीं करना चाहेगा. हालांकि, कई बार बल्लेबाजों का आक्रामक रवैया और पिच की अनुकूलता गेंदबाजों को महंगा साबित होने पर मजबूर कर देती है. यहां हम आपको टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले सात गेंदबाजों के बारे में बताएंगे. 

टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले 7 गेंदबाज

1- एल ओ फ्लीटवुड-स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर एल ओ फ्लीटवुड-स्मिथ टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले टॉप-7 गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. फ्लीटवुड-स्मिथ ने 1938 में इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल में खेले गए मैच में 87 ओवर में 298 रन दिए थे.

2- राजेश चौहान (भारत)

टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भारत के ऑफ स्पिनर राजेश चौहान दूसरे नंबर पर हैं. 1997 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में राजेश ने 78 ओवर की गेंदबाजी में 276 रन दिए थे.

3- ऑस्कर स्कॉट (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के लेग स्पिनर ऑस्कर स्कॉट टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. स्कॉट ने 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ किंग्सटन में खेले गए मैच में 80.2 ओवर में 266 रन दिए थे.

4- खान मोहम्मद (पाकिस्तान)

टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज खान मोहम्मद चौथे नंबर पर हैं. 1958 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन टेस्ट में खान मोहम्मद ने 54 ओवर की गेंदबाजी में 259 रन दिए थे.

5- फजल महमूद (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के एक और तेज गेंदबाज फजल महमूद टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. महमूद ने भी 1958 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन में खेले गए मैच में 85.2 ओवर में 247 रन दिए थे.

6- मेहदी हसन मिराज (बांग्लादेश)

टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में बांग्लादेश के ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज छठे नंबर पर हैं. 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन टेस्ट में मेहदी हसन ने 49 ओवर की गेंदबाजी में 246 रन दिए थे.

7- रंगना हेराथ (श्रीलंका)

श्रीलंका के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज रंगना हेराथ टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. हेराथ ने 2009 में भारत के खिलाफ ब्रेबोर्न में खेले गए मैच में 53.3 ओवर में 240 रन दिए थे. 

Published at : 11 Oct 2025 11:47 PM (IST)
Rangana Herath Mehidy Hasan Miraz TEST CRICKET
Petrol Price Today
Diesel Price Today
