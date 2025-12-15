भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के अंतिम 2 मैचों से अक्षर पटेल को बाहर कर दिया गया है. इससे पहले तीसरा टी20 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला गया था, उसमें भी अक्षर पटेल प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुष्टि करके बताया कि बीमार होने के कारण पटेल को सीरीज के बाकी मैचों से बाहर किया गया है.

भारतीय टीम का अपडेटेड स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद

🚨 NEWS 🚨#TeamIndia allrounder, Axar Patel has been ruled out of the remaining two @IDFCFIRSTBank T20Is against South Africa due to illness.



🔽 Details | #INDvSA | @akshar2026 https://t.co/CZja7iaLNm — BCCI (@BCCI) December 15, 2025

अक्षर पटेल हुए बाहर

BCCI ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी कर बताया है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे और पांचवें टी20 से अक्षर पटेल को बाहर किया जा रहा है. यह फैसला पटेल के बीमार होने के चलते लिया गया है. चौथे और पांचवें टी20 मैच के लिए शहबाज अहमद को अक्षर पटेल के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम इंडिया में शामिल किया गया है.

भारत और दक्षिण अफ्रीका का चौथा टी20 मैच 17 दिसंबर को लखनऊ में खेला जाएगा. वहीं सीरीज का पांचवां और अंतिम मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैच संपन्न होने के बाद भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है.

इससे पहले जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से घर लौट गए थे, इस कारण उन्होंने धर्मशाला में तीसरा मैच नहीं खेला था. टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि बुमराह को अंतिम 2 मुकाबलों के लिए टीम इंडिया स्क्वाड में शामिल किया गया है.

