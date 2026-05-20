इन क्रिकेटरों के सेलेक्शन पर उठे सवाल, कैसे टीम इंडिया में मिली जगह? AFG सीरीज में आएंगे नजर

IPL 2026 के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज खेलनी है. दोनों टीमों का एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से शुरू होगा और उसके बाद 14-20 जून तक तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. मंगलवार को BCCI ने टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान किया, जिसमें कुछ खिलाड़ियों का चयन सवालों के घेरे में आ गया है.

गुरनूर बराड़

25 वर्षीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को केवल टेस्ट ही नहीं बल्कि वनडे टीम में भी चुना गया है. उनके फर्स्ट-क्लास और लिस्ट-ए आंकड़े बहुत कमाल के नहीं हैं. 18 फर्स्ट-क्लास मैचों में उनके नाम 52 विकेट और 9 लिस्ट-ए मैचों में 12 विकेट हैं. वहीं विजय हजारे ट्रॉफी के हालिया संस्करण में वो 8 मैचों में 11 विकेट ले पाए थे. उन्हें बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है और आंकड़े भी कमाल के नहीं रहे हैं, यही कारण है कि वनडे और टेस्ट, दोनों टीमों में उनके चयन की आलोचना हो रही है.

हर्ष दुबे

हर्ष दुबे बाएं हाथ के ऑफ-स्पिन गेंदबाज हैं और जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं. उन्हें टेस्ट और वनडे स्क्वाड में चुना गया है. हर्ष ने 2024-25 रणजी सीजन में 69 विकेट चटकाए थे, लेकिन अगले सीजन 3 मैचों में केवल 14 विकेट ले पाए. क्या उन्हें 2024-25 सीजन के लिए टेस्ट टीम में जगह मिली, जबकि हालिया सीजन में उन्होंने सिर्फ 3 ही मैच खेले थे. विजय हजारे ट्रॉफी में भी वो 10 मैचों में 10 विकेट ले पाए. उन्होंने भी 2024-25 सीजन के बाद ऐसा कोई कमाल नहीं किया है, जो उन्हें अचानक टेस्ट और वनडे टीम में भी जगह मिली.

नीतीश कुमार रेड्डी

बेशक नीतीश कुमार रेड्डी व्हाइट बॉल क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन टेस्ट की बात करें तो बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में आए शतक के अलावा उन्होंने कुछ कमाल करके नहीं दिखाया है. अभी उनका टेस्ट औसत सिर्फ 26. 40 का है और 8 टेस्ट मैच खेलकर भी वो सिर्फ 10 विकेट ले पाए हैं.

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