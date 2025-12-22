हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीम इंडिया साल 2026 में कब और किस टीम के साथ खेलेगी पहली सीरीज, कहां खेला जाएगा पहला मुकाबला

भारत अब अगले साल यानी 2026 में क्रिकेट के मैदान में उतरेगी. नए साल में टीम इंडिया पहली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 22 Dec 2025 11:36 AM (IST)
India Vs New Zealand White Ball Format Series 2026: दक्षिण अफ्रीका के साथ घरेलू सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अब मैदान पर अगले साल में दिखाई देगी. टीम इंडिया नए साल में पहली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में खेलेगी. इस घरेलू सीरीज में कुल 8 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 3 वनडे और 5 टी20 मैच होगी. सीरीज का पहला वनडे मैच 11 जनवरी, 2026 को वडोदरा में होगा, जबकि दूसरा 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा और तीसरा वनडे मैच इंदौर में 18 जनवरी को होगा. सभी वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेले जाएंगे. 

टीम इंडिया वनडे सीरीज के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इस सीरीज का पहला टी20 मैच 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा जबकि दूसरा मैच 23 जनवरी को रायपुर में होगा. तीसरा टी20 भारत 25 जनवरी को गुवाहाटी में खेलेगा, तो चौथा मैच 28 को विशाखापत्तनम में जबकि सीरीज का पांचवां टी20 मैच 31 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. पांचों टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेले जाएंगे.

वनडे में भारत और न्यूजीलैंड का 120 मैचों में हुआ आमना-सामना 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 120 वनडे मैच खेले गए हैं. जिसमें टीम इंडिया 62 वनडे मैचों में जीत हासिल करने में सफल रही है जबकि न्यूजीलैंड को 50 मैचों में जीत मिली है. इस दोनों टीमों के बीच 7 मैच बेनतीजा रहे हैं और एक वनडे टाई रहा है. वनडे सीरीज के लिए भारत और न्यूजीलैंड ने अभी तक अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है.

टी20 इंटरनेशनल में भारत और न्यूजीलैंड का 25 मैचों में हुआ आमना-सामना

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 25 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. जिसमें टीम इंडिया को 14 मैचों में जीत मिली है जबकि 10 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते हैं और एक टी20 इंटरनेशनल मैच टाई रहा है. टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारत ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. भारत की जो टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी वहीं आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भी खेलेगी. जबकि न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान अभी तक नहीं किया है.

Published at : 22 Dec 2025 11:36 AM (IST)
INDIA NEW ZEALAND IND VS NZ CRICKET ICC MEN'S T20 WORLD CUP 2026
