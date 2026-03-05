हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs ENG Semi Final: सेमीफाइनल में भारत ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर, लिखा टी20 वर्ल्ड कप का नया इतिहास, सैमसन ने मचाया कोहराम

India Score Semi Final: सेमीफाइनल मैच में भारत ने 253 बना दिए हैं. इंग्लैंड को फाइनल में जाने के लिए रिकॉर्ड टारगेट चेज करना होगा. संजू सैमसन ने 89 रन बनाए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Mar 2026 08:54 PM (IST)
Highest Team Total in T20 World Cup: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत ने 253 रन बना दिए हैं. यह टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों का सबसे बड़ा स्कोर है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. पहले संजू सैमसन ने तबाही मचाते हुए 89 रनों की विस्फोटक पारी खेली, उसके बाद शिवम दुबे ने भी बल्ले से कोहराम मचाया.

भारत ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

भारत अब टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है. इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था, जिसने 2012 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 205 रन बनाए थे. भारत और वेस्टइंडीज ही ऐसी 2 टीम हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में 200 से बड़ा स्कोर बनाया है. भारत नॉकआउट मैचों के इतिहास में 250 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है.

विराट के बराबर पहुंचे सैमसन

अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में भी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन संजू सैमसन ने सुनिश्चित किया कि भारतीय टीम का रन-रेट कम ना हो. सैमसन ने 42 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेली. सैमसन ने वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में भारत के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने के मामले में विराट कोहली की बराबरी भी कर ली है. इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए. यह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन का लगातार दूसरा अर्धशतक है.

शिवम दुबे को स्पिन गेंदबाजी को काउंटर करने के लिए नंबर-3 पर प्रमोट किया गया था. उन्होंने टीम इंडिया मैनेजमेंट को निराश नहीं किया और 25 गेंद में 43 रन बनाए. दुबे का बल्ला आग उगल रहा था, लेकिन 43 के स्कोर पर रनआउट हो गए.

19 छक्के और 18 चौके

भारत की इस पारी में 19 छक्के और 18 चौके आए. संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ऐसे चार बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. शिवम दुबे ने अपनी लंबाई और ताकत का भरपूर फायदा उठाया, और अपनी पारी में सिर्फ एक चौक जबकि 4 छक्के लगाए.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Mar 2026 08:48 PM (IST)
India Vs England IND Vs ENG Live T20 World Cup 2026 IND Vs ENG Semi Final
