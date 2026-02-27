हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया ने बनाया अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था ऐसा कारनामा

टीम इंडिया ने बनाया अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था ऐसा कारनामा

जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 मैच में भारत के 6 खिलाड़ी बल्लेबाजी करने उतरें और सभी ने 150+ के स्ट्राइक रेट से 20 से ज्यादा रन बनाए हैं. ऐसा कारनामा टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार देखने को मिला.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 27 Feb 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

Team India Created Amazing World Record Against Zimbabwe: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने अपने दूसरे सुपर-8 मैच में जिम्बाब्वे को करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल की उम्मीदें कायम रखी हैं. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सभी भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा विस्फोटक पारियां देखने को मिलीं, जिसके दम पर टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाया. भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए. पहली पारी के दौरान टीम इंडिया के नाम एक अद्भुत रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया, जो टी20 वर्ल्ड कप में अब तक देखने को नहीं मिला था.

टीम इंडिया ने बनाया अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया के 6 खिलाड़ी बल्लेबाजी करने उतरें और सभी बल्लेबाजों ने 150+ के स्ट्राइक रेट से 20 से ज्यादा रन बनाए. इस टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला, जब किसी टीम के 6 बल्लेबाजों ने एक पारी में 20 से ज्यादा रन बनाए हों और उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रहा हो. साल 2007 से शुरू हुई आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में इससे पहले ऐसा कारनामा कभी नहीं हुआ था.

जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की तूफानी बल्लेबाजी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई. संजू ने पहले ही ओवर में छक्का जड़कर भारतीय पारी को शुरू किया. सैमसन 15 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 160 का रहा. इसके बाद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने दूसरे विकेट के लिए 72 रन की शानदार साझेदारी की. ईशान ने 158.33 के स्ट्राइक रेट से 38 रन बनाए, जबकि अभिषेक ने 183.33 के स्ट्राइक रेट वाली अपनी 55 रनों की पारी में 4 चौके और इतने ही छक्के लगाए.

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 253 की स्ट्राइक रेट 13 गेंदों में 33 रन जड़ा. उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाए. हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा ने अंतिम ओवरों में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए भारत को 256 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. जहां हार्दिक ने 23 गेंदों में दो चौके और चार छक्कों की मदद नाबाद 50 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 217.39 का रहा.

वहीं, तिलक ने 16 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के नाबाद 44 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 275 का रहा.

Published at : 27 Feb 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Cricket News IND Vs ZIM SANJU SAMSON SURYAKUMAR YADAV HARDIK PANDYA T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टीम इंडिया ने बनाया अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था ऐसा कारनामा
टीम इंडिया ने बनाया अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था ऐसा कारनामा
क्रिकेट
विश्वकप से बाहर होने पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में भूचाल, जल्द लिया जाएगा ये बड़ा फैसला
विश्वकप से बाहर होने पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में भूचाल, जल्द लिया जाएगा ये बड़ा फैसला
क्रिकेट
Ranji Trophy Final: रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच जारी, कौन जीतेगा खिताब, जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट
रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच जारी, कौन जीतेगा खिताब, जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट
क्रिकेट
शोक में डूबा क्रिकेट जगत, रिंकू सिंह के पिता के निधन पर हरभजन सिंह और BCCI ने व्यक्त की संवेदनाएं
शोक में डूबा क्रिकेट जगत, रिंकू सिंह के पिता के निधन पर हरभजन सिंह और BCCI ने व्यक्त की संवेदनाएं
Advertisement

वीडियोज

Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद!
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद! | Taliban
दुनिया के तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच Ideas Of India के मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हालात बेकाबू! अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर पाकिस्तान ने फिर किया हमला, नौशेरा में ड्रोन अटैक से हड़कंप
हालात बेकाबू! अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर पाकिस्तान ने फिर किया हमला, नौशेरा में ड्रोन अटैक से हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
Friday Box Office Live: फ्राइडे को 'ओ रोमियो' कर रही कमाल, 'बॉर्डर 2' भी नहीं थक रही, जानें- 'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों के 1 बजे तक का कलेक्शन
फ्राइडे को 'ओ रोमियो' ने जमाई धाक, 'बॉर्डर 2' भी नहीं थक रही, जानें- 1 बजे तक का कलेक्शन
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
अब बोलोगे कुछ... शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल, यूजर्स पूछ रहे BJP से सवाल
अब बोलोगे कुछ... शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल, यूजर्स पूछ रहे BJP से सवाल
लाइफस्टाइल
Isha Ambani Necklace: 250 करोड़ का हार पहनकर पहुंचीं ईशा अंबानी! होश उड़ा देने वाला है उनका ये शाही लुक!
250 करोड़ का हार पहनकर पहुंचीं ईशा अंबानी! होश उड़ा देने वाला है उनका ये शाही लुक!
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget