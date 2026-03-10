इस तारीख को जारी होगा IPL 2026 का शेड्यूल, BCCI ने दिया अपडेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस तारीख को जारी होगा IPL 2026 का शेड्यूल, BCCI सचिव ने दिया बड़ा अपडेट; साथ में एक ट्विस्ट भी

इस तारीख को जारी होगा IPL 2026 का शेड्यूल, BCCI सचिव ने दिया बड़ा अपडेट; साथ में एक ट्विस्ट भी

IPL 2026 Schedule Date: आईपीएल 2026 के शेड्यूल की तारीख पर BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने बड़ा अपडेट दिया. तो आइए जानते हैं कि शेड्यूल जारी होने की तारीख क्या है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 10 Mar 2026 02:32 PM (IST)
आईपीएल 2026 के शेड्यूल (IPL 2026 Schedule) को लेकर चर्चा तेज है. पहले कहा जा रहा था कि टी20 विश्व कप फाइनल के दिन यानी बीते रविवार (08) को क्लोजिंग सेरेमनी से पहले लीग के आगामी सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने शेड्यूल को लेकर बड़ा अपडेट शेयर किया. उन्होंने बताया कि शेड्यूल किस तारीख को जारी किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा ट्विस्ट भी बताया. 

न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए बीसीसीआई सचिव ने कहा, "हम 12 मार्च तक आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी करने की योजना बना रहे हैं. फिलहाल, हम पहले 20 दिनों का शेड्यूल जारी करेंगे."

पहले सामने आई कुछ रिपोर्ट में बताया गया था कि शेड्यूल को दो चरण में जारी किया जाएगा. बताया गया था कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने पहले हाफ का शेड्यूल क्लियर कर दिया है. हालांकि फिलहाल तो सिर्फ शुरुआती 20 दिनों का ही शेड्यूल जारी किया जाएगा. 

चुनाव के चलते हो रही दिक्कत 

बता दें कि आईपीएल शेड्यूल जारी करने में दरी चुनाव के कारण हो रही है. शेड्यूल को अलग-अलग चरण में भी चुनाव के कारण ही जारी किया जाएगा. बताते चलें कि इस साल यानी 2026 में पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने है, जिसको ध्यान में रखते हुए आईपीएल शेड्यूल तैयार किया जा रहा है. तीनों ही राज्यो में आईपीएल के मुकाबले खेले जाएंगे. 

कब से हो सकती हैं लीग की शुरुआत 

कुछ वक्त पहले सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि आईपीएल के आने वाले सीजन की शुरुआत 28 मार्च से हो सकती है. वहीं खिताबी मुकाबला 31 मई को खेला जा सकता है. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि पहले तारीख 26 मार्च से 30 मई के बीच बताई जा रही थी. असल तारीख तो आधिकारिक शेड्यूल जारी होने के बाद ही सामने आएगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि टूर्नामेंट की शुरुआत कब से होती है और शेड्यूल कितने चरण में जारी किया जाता है. 

 

Published at : 10 Mar 2026 02:28 PM (IST)
