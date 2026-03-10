इस तारीख को जारी होगा IPL 2026 का शेड्यूल, BCCI ने दिया अपडेट

आईपीएल 2026 के शेड्यूल (IPL 2026 Schedule) को लेकर चर्चा तेज है. पहले कहा जा रहा था कि टी20 विश्व कप फाइनल के दिन यानी बीते रविवार (08) को क्लोजिंग सेरेमनी से पहले लीग के आगामी सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने शेड्यूल को लेकर बड़ा अपडेट शेयर किया. उन्होंने बताया कि शेड्यूल किस तारीख को जारी किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा ट्विस्ट भी बताया.

न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए बीसीसीआई सचिव ने कहा, "हम 12 मार्च तक आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी करने की योजना बना रहे हैं. फिलहाल, हम पहले 20 दिनों का शेड्यूल जारी करेंगे."

पहले सामने आई कुछ रिपोर्ट में बताया गया था कि शेड्यूल को दो चरण में जारी किया जाएगा. बताया गया था कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने पहले हाफ का शेड्यूल क्लियर कर दिया है. हालांकि फिलहाल तो सिर्फ शुरुआती 20 दिनों का ही शेड्यूल जारी किया जाएगा.

“We plan to announce IPL 2026 schedule by March 12. For now, we are going to announce the IPL 2026 schedule for first 20 days,” BCCI Secretary Devajit Saikia told IANS. pic.twitter.com/91eaQHAQP1 — IANS (@ians_india) March 10, 2026

चुनाव के चलते हो रही दिक्कत

बता दें कि आईपीएल शेड्यूल जारी करने में दरी चुनाव के कारण हो रही है. शेड्यूल को अलग-अलग चरण में भी चुनाव के कारण ही जारी किया जाएगा. बताते चलें कि इस साल यानी 2026 में पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने है, जिसको ध्यान में रखते हुए आईपीएल शेड्यूल तैयार किया जा रहा है. तीनों ही राज्यो में आईपीएल के मुकाबले खेले जाएंगे.

कब से हो सकती हैं लीग की शुरुआत

कुछ वक्त पहले सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि आईपीएल के आने वाले सीजन की शुरुआत 28 मार्च से हो सकती है. वहीं खिताबी मुकाबला 31 मई को खेला जा सकता है. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि पहले तारीख 26 मार्च से 30 मई के बीच बताई जा रही थी. असल तारीख तो आधिकारिक शेड्यूल जारी होने के बाद ही सामने आएगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि टूर्नामेंट की शुरुआत कब से होती है और शेड्यूल कितने चरण में जारी किया जाता है.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 से पहले गुजरात टाइटंस ने खेला बड़ा दांव, इस दिग्गज को बनाया टीम का हिस्सा; बाकी टीमों की उड़ी नींद!