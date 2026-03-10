सिर्फ 27 नहीं... 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को मिलेगी 158 करोड़ की प्राइज मनी

टीम इंडिया ने बीते रविवार (08 मार्च) फाइनल में न्यूजीलैंड को हराते हुए 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. इसके लिए आईसीसी ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया के लिए करीब 27.48 करोड़ रुपये की प्राइज मनी का एलान किया था. अब यह रकम बढ़कर तकरीबन 158 करोड़ रुपये हो गई है. तो आइए जानते हैं कि कैसे टीम इंडिया को यह रकम मिलेगी.

बीसीसीआई ने किया कैश प्राइज मनी का एलान

तो आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने मंगलवार (10 मार्च) को टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपये की कैश प्राइज मनी का एलान किया. भारतीय बोर्ड ने एक रिलीज जारी करते हुए इस बात की घोषणा की.

अगर आईसीसी और बीसीसीआई की प्राइज मनी को मिला लिया जाए तो यह करीब 158 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाती है. इस तरह दोनों को मिलाकर टीम इंडिया इस प्राइज मनी को अपने नाम करेगी. बता दें कि इस रकम को भारतीय टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच बांटा जाएगा.

🚨 News 🚨



BCCI announces a cash reward of INR 131 crore for #TeamIndia following their triumphant campaign in the ICC Men’s T20 World Cup 2026.



🔽 Details | #T20WorldCup | #MenInBlue https://t.co/eagTz1eOUb — BCCI (@BCCI) March 10, 2026

बोर्ड ने रिलीज को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, "बीसीसीआई ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद उनके लिए 131 करोड़ रुपये की कैश प्राइज मनी का एलान किया है."

2024 में बीसीसीआई ने दिए थे 125 करोड़

पिछला यीना 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय बोर्ड ने टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपये की प्राइज मनी का एलान किया था. इस बार यानी 2026 में इस रकम में 6 करोड़ का इजाफा हुआ है.

तीन बार खिताब जीतने वाली पहली टीम

भारतीय टीम तीन बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है. इससे पहले मेन इन ब्लू ने 2007 और 2024 में यह ट्रॉफी अपने नाम की थी. इसके अलावा लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाली भी भारत पहली टीम बन गया है. इस तरह टीम इंडिया ने जीत के साथ कई रिकॉर्ड भी कायम कर दिए हैं.

