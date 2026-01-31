हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ: कहीं नहीं जा रहे संजू सैमसन? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कह दी बड़ी बात, 2026 टी20 वर्ल्ड कप खेलना पक्का!

India Playing 11 Sanju Samson: लगातार आलोचनाओं में घिरे संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवां टी20 मैच खेल रहे हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन्हें लेकर बड़ी बात कही.

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से हुआ था. तभी से संजू सैमसन लगातार आलोचकों के निशाने पर बने रहे हैं. सीरीज के पहले 4 मैचों में सिर्फ 40 रन बना पाए थे, इस कारण पांचवें टी20 से उन्हें बाहर करने की अटकलों ने जोर पकड़ा हुआ था. पांचवें टी20 मैच में भारत ने टॉस (IND vs NZ 5th T20 Toss) जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, इसी समय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने संजू सैमसन को लेकर बड़ी बात कह दी.

टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हमारी टीम में अक्षर पटेल, ईशान किशन की वापसी हुई है. हां, एक बात और, तिरुवनंतपुरम के लोगों, संजू सैमसन आज खेल रहे हैं."

तिलक वर्मा पर भी दिया अपडेट

तिलक वर्मा को विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए खेलते समय चोट आई थी. कप्तान सूर्यकुमार ने तिलक की वापसी पर अपडेट देकर कहा कि तिलक पूरी तरह फिट होने के लिए अभ्यास मैच खेल रहे हैं. सूर्या ने बताया कि तिलक टीम का एक अहम हिस्सा रहे हैं और जब उनकी टीम में वापसी होगी तो टीम इंडिया को मजबूती मिलेगी.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 31 Jan 2026 06:52 PM (IST)
