भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से हुआ था. तभी से संजू सैमसन लगातार आलोचकों के निशाने पर बने रहे हैं. सीरीज के पहले 4 मैचों में सिर्फ 40 रन बना पाए थे, इस कारण पांचवें टी20 से उन्हें बाहर करने की अटकलों ने जोर पकड़ा हुआ था. पांचवें टी20 मैच में भारत ने टॉस (IND vs NZ 5th T20 Toss) जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, इसी समय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने संजू सैमसन को लेकर बड़ी बात कह दी.

टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हमारी टीम में अक्षर पटेल, ईशान किशन की वापसी हुई है. हां, एक बात और, तिरुवनंतपुरम के लोगों, संजू सैमसन आज खेल रहे हैं."

तिलक वर्मा पर भी दिया अपडेट

तिलक वर्मा को विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए खेलते समय चोट आई थी. कप्तान सूर्यकुमार ने तिलक की वापसी पर अपडेट देकर कहा कि तिलक पूरी तरह फिट होने के लिए अभ्यास मैच खेल रहे हैं. सूर्या ने बताया कि तिलक टीम का एक अहम हिस्सा रहे हैं और जब उनकी टीम में वापसी होगी तो टीम इंडिया को मजबूती मिलेगी.