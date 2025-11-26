टेस्ट क्रिकेट में भारत की 5 सबसे बड़ी हार, जानें कब किस टीम ने कितनें रनों से हराया

दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप कर दिया. कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में मेहमान टीम ने 30 रनों से जीत दर्ज की थी, लेकिन गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 408 रनों के रिकॉर्ड अंतर से हराया. यह टेस्ट क्रिकेट में भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है. यहां हम आपको टेस्ट क्रिकेट में भारत की 5 सबसे हार के बारे में बताने जा रहे हैं.

गुवाहाटी में मिली हार से पहले टेस्ट में रनों के अंतर के लिहाज से भारत को सबसे बड़ी हार साल 2004 में मिली थी. तब ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर में टीम इंडिया को 342 रनों से शिकस्त दी थी. इसके 21 साल बाद अब दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में टीम इंडिया को 408 रनों से हराया है.

टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी हार (रनों के अंतर से)

408 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी, 2025

342 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2004

341 रन बनाम पाकिस्तान, कराची, 2006

337 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2007

333 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, पुणे, 2017

329 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता, 1996

तीसरी बार घर पर भारत को मिली क्लीन स्वीप

0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2000

0-3 बनाम न्यूजीलैंड, 2024

0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025

गुवाहाटी टेस्ट का लेखा-जोखा

गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलने के बाद 489 रन बनाए थे. इसके बाद टीम इंडिया 201 रन ही बना सकी थी. मेहमान टीम को पहली पारी में 288 रनों की विशाल बढ़त मिली थी. इसके बाद दूसरी पारी दक्षिण अफ्रीका ने 260 रनों पर घोषित की और भारत के सामने 549 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में भारतीय टीम पांचवें दिन 140 रनों पर ऑलआउट हो गई. इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने 408 रनों से दूसरा टेस्ट जीता. इससे पहले कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट मेहमान टीम ने 30 रनों से जीता था. इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ कर दिया. 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती है.