हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट क्रिकेट में भारत की 5 सबसे बड़ी हार, जानें कब किस टीम ने कितनें रनों से हराया

टेस्ट क्रिकेट में भारत की 5 सबसे बड़ी हार, जानें कब किस टीम ने कितनें रनों से हराया

India's 5 biggest defeats in Test cricket: गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को 408 रनों के रिकॉर्ड अंतर से हराया. यह टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी हार है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 26 Nov 2025 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप कर दिया. कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में मेहमान टीम ने 30 रनों से जीत दर्ज की थी, लेकिन गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 408 रनों के रिकॉर्ड अंतर से हराया. यह टेस्ट क्रिकेट में भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है. यहां हम आपको टेस्ट क्रिकेट में भारत की 5 सबसे हार के बारे में बताने जा रहे हैं. 

गुवाहाटी में मिली हार से पहले टेस्ट में रनों के अंतर के लिहाज से भारत को सबसे बड़ी हार साल 2004 में मिली थी. तब ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर में टीम इंडिया को 342 रनों से शिकस्त दी थी. इसके 21 साल बाद अब दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में टीम इंडिया को 408 रनों से हराया है. 

टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी हार (रनों के अंतर से)

408 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी, 2025
342 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2004
341 रन बनाम पाकिस्तान, कराची, 2006
337 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2007
333 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, पुणे, 2017
329 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता, 1996

तीसरी बार घर पर भारत को मिली क्लीन स्वीप

0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2000
0-3 बनाम न्यूजीलैंड, 2024
0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025

गुवाहाटी टेस्ट का लेखा-जोखा

गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलने के बाद 489 रन बनाए थे. इसके बाद टीम इंडिया 201 रन ही बना सकी थी. मेहमान टीम को पहली पारी में 288 रनों की विशाल बढ़त मिली थी. इसके बाद दूसरी पारी दक्षिण अफ्रीका ने 260 रनों पर घोषित की और भारत के सामने 549 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में भारतीय टीम पांचवें दिन 140 रनों पर ऑलआउट हो गई. इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने 408 रनों से दूसरा टेस्ट जीता. इससे पहले कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट मेहमान टीम ने 30 रनों से जीता था. इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ कर दिया. 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती है.

Published at : 26 Nov 2025 06:08 PM (IST)
Tags :
India Vs South Africa GAUTAM GAMBHIR IND Vs SA 2nd Test RISHABH PANT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
IIT बंबई का बदलेगा नाम! CM फडणवीस बोले, 'PM मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखूंगा चिट्ठी'
IIT बंबई का बदलेगा नाम! CM फडणवीस बोले, 'PM मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखूंगा चिट्ठी'
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
क्रिकेट
द. अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया की WTC Final की राह हुई मुश्किल, समझिए पूरा समीकरण
द. अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया की WTC Final की राह हुई मुश्किल, समझिए पूरा समीकरण
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Senyar का असर दिखना शुरू; आ गई बाढ़ | ABPLIVE
Petrol-Diesel जल्द होगा बेहद सस्ता? Brent Crude $30 तक! भारत को हो सकती है ₹6 लाख करोड़ की बचत!|
Bollywood News: धनुष और कीर्ति की नई फिल्म, तेरे इश्क मैं #kfh
नए Labour Codes से बढ़ेगी Salary, लेकिन Swiggy–Zomato पर बढ़ेंगे दाम? जानिए पूरी कहानी! Paisa Live
Saas Bahu Aur Saazish: मन्नत और विक्रांत का रिश्ता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
IIT बंबई का बदलेगा नाम! CM फडणवीस बोले, 'PM मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखूंगा चिट्ठी'
IIT बंबई का बदलेगा नाम! CM फडणवीस बोले, 'PM मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखूंगा चिट्ठी'
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
क्रिकेट
द. अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया की WTC Final की राह हुई मुश्किल, समझिए पूरा समीकरण
द. अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया की WTC Final की राह हुई मुश्किल, समझिए पूरा समीकरण
इंडिया
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Video: अनिरुद्धाचार्य के दरबार में अजीब तरह से हंसने लगा शख्स! आवाज सुन डर गए बाबा! फिर यूजर्स ने लिए मजे
अनिरुद्धाचार्य के दरबार में अजीब तरह से हंसने लगा शख्स! आवाज सुन डर गए बाबा! फिर यूजर्स ने लिए मजे
नौकरी
60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन
60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
Embed widget