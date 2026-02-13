हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटZimbabwe Beat Australia: टी20 वर्ल्ड कप में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया; मुजारबानी ने की शानदार गेंदबाजी

Zimbabwe Beat Australia: टी20 वर्ल्ड कप में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया; मुजारबानी ने की शानदार गेंदबाजी

Zimbabwe Beat Australia: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला बड़ा उलटफेर 19वें मैच में हुआ. जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हरा दिया है. 170 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया 146 रनों पर ढेर हो गई.

By : शिवम | Updated at : 13 Feb 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 19वें मैच में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया है. 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम 146 रनों पर ऑलआउट हो गई. जोश इंग्लिस (8), ट्रैविस हेड (17) के रूप में ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप रही, तीसरे, चौथे नंबर पर आए कैमरून ग्रीन और टिम डेविड तो खाता भी नहीं खोल पाए. ब्लेसिंग मुजारबानी ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, ब्रैड इवांस ने ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन समेत 3 बल्लेबाजों को आउट किया. ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद ग्रुप बी का सुपर-8 का सिनेरियो रोमांचक हो गया है.

ब्लेसिंग मुजारबानी ने जोश इंग्लिस के रूप में ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा, उन्होंने अपने पहले और मैच के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ये विकेट लिया. तीसरे नंबर पर आए कैमरून ग्रीन को ब्रैड इवांस ने पारी के तीसरे ओवर में कैच आउट कराया. अगले ही ओवर में मुजारबानी ने टीम डेविड को शून्य पर चलता किया. पांचवें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रैविस हेड (17) भी आउट हो गए, ये बड़ा विकेट भी इवांस ने लिया. ब्रैड इवांस ने हेड को बोल्ड किया.

मैट रेशों का संघर्ष बेकार

29 पर 4 विकेट गिर जाने के बाद ग्लेन मैक्सवेल और मैट रेशों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 77 रनों की साझेदारी हुई. मैक्सवेल ने 31 रन बनाए, लेकिन इसके लिए 32 गेंदें खेली. ये साझेदारी रयान बर्ल ने तोड़ी, उन्होंने मैक्सवेल को पवेलियन भेजा.

इसके बाद वेलिंगटन ने मार्कस स्टोइनिस (6) को सस्ते में पवेलियन भेजकर जिम्बाब्वे के लिए उम्मीद बढ़ा दी कि आज इतिहास रचा जा सकता है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 13 Feb 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup AUS Vs ZIM Australia Vs Zimbabwe T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
बिहार
अनुष्का यादव को हुई बेटी, BJP ने तेज प्रताप को दी बधाई, कहा- 'लड्डू-मिठाई खाना है तो…'
अनुष्का यादव को हुई बेटी, BJP ने तेज प्रताप को दी बधाई, कहा- 'लड्डू-मिठाई खाना है तो…'
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
बिहार
अनुष्का यादव को हुई बेटी, BJP ने तेज प्रताप को दी बधाई, कहा- 'लड्डू-मिठाई खाना है तो…'
अनुष्का यादव को हुई बेटी, BJP ने तेज प्रताप को दी बधाई, कहा- 'लड्डू-मिठाई खाना है तो…'
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
मूवी रिव्यू
O’Romeo Review: रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
ट्रेंडिंग
दिल जीत लेते हैं राजपाल यादव के ये 10 मीम्स, हर सिचुएशन में होते हैं फिट
दिल जीत लेते हैं राजपाल यादव के ये 10 मीम्स, हर सिचुएशन में होते हैं फिट
रिलेशनशिप
क्या आप भी मना रहे पहला Valentine’s Day? गलती से भी न करें ये गलती, वरना रूठ जाएगी पार्टनर
क्या आप भी मना रहे पहला Valentine’s Day? गलती से भी न करें ये गलती, वरना रूठ जाएगी पार्टनर
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget