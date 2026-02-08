मोहम्मद सिराज ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में 3 विकेट लिए. टूर्नामेंट से 24 घंटे पहले ही उन्हें स्क्वॉड में शामिल किया गया था, क्योंकि हर्षित राणा चोट के कारण बाहर हो गए थे. मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में आए सिराज ने कहा कि उन्हें पता था कि वह वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे. लेकिन ऊपर वाले ने पूरी तकदीर बदल दी. उन्होंने बताया कि सूर्यकुमार यादव ने उन्हें फोन करके जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने इसे मजाक समझा.

मोहम्मद सिराज ने कहा, "24 घंटे पहले ही मुझे पता चला और मैं फ्लाइट में बैठा था तब भी मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे ये कोई सपना हो, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि वर्ल्ड कप में खेलूंगा. एक साल से प्लानिंग चल रही थी, मैं टी20 नहीं खेल रहा था तो समझ आ गया था कि मैं इस वर्ल्ड कप में तो नहीं खेलूंगा. लेकिन ऊपर वाले ने पूरी तकदीर बदल दी. 24 घंटे पहले मैं अपने परिवार के साथ था. मुझे मैसेज आया कि 'आपका आगे क्या प्लान है?' तो मैंने कहा मुझे तंग मत करो, मैं आराम कर रहा हूं. तभी मुझे सूर्यकुमार यादव का फोन आया."

सिराज ने समझा सूर्यकुमार की बात को मजाक

मोहम्मद सिराज ने कहा, "मुझे सूर्यकुमार यादव का फोन आया और उन्होंने कहा कि 'मिया तैयार हो जा और बैग पैक करके आ जा' मैंने कहा कि सूर्या भाई मजाक मत करो क्योंकि ये तो होने वाला नहीं है. फिर उन्होंने कहा 'मिया मैं सच बोल रहा हूं, आजा.' तो मेरे लिए ये शॉकिंग खबर थी. ऊपर वाले ने जो लिख दिया तो उसे कोई नहीं बदल सकता. मैं टीम में न सिर्फ आया बल्कि मैच भी खेल लिया. गॉड ग्रेट है."

क्या आप अंदर से जोश में थे कि मौका मिला है तो कुछ करना है? इस सवाल के जवाब पर सिराज ने कहा, "इमोशन तो रहता ही है. बतौर प्लेयर जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो तो प्रोफेशनल के लिए अलग ही सपना रहता है. तो मैंने सोचा कि जैसा रणजी में करता आ रहा हूं वैसे ही करना है. नई गेंद पर हिट करना आसान नहीं था, तो विकेट टू विकेट गेंद डालो तो वहां पर विकेट मिल भी गए."