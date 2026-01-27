हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा बड़ा खेल, पाकिस्तान के हटने पर बांग्लादेश खेलेगा T20 वर्ल्ड कप?

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा बड़ा खेल, पाकिस्तान के हटने पर बांग्लादेश खेलेगा T20 वर्ल्ड कप?

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बड़ा उलटफेर संभव है.अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता है, तो ICC बांग्लादेश को दोबारा मौका देने की तैयारी में है.पाकिस्तान के फैसले से वर्ल्ड कप का पूरा समीकरण बदल सकता है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Jan 2026 11:16 AM (IST)
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले ही विवादों का अखाड़ा बन चुका है. अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया है. अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) बांग्लादेश को दोबारा एंट्री देने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को ग्रुप ए में शामिल किया जा सकता है और उसे अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलने की अनुमति मिलेगी.

पाकिस्तान की अनिश्चितता, ICC का प्लान-B

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अब तक साफ नहीं किया है कि वह टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं. पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद कह चुके हैं कि अंतिम फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार तक लिया जाएगा. इसी अनिश्चितता को देखते हुए ICC ने बैकअप प्लान तैयार कर लिया है, ताकि टूर्नामेंट के शेड्यूल पर किसी तरह की दिक्कत न आए.

बांग्लादेश की वापसी की संभावना

बांग्लादेश को पहले भारत में मैच खेलने से इनकार करने के चलते टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया. अब अगर पाकिस्तान हटता है, तो ICC बांग्लादेश को दोबारा मौका दे सकता है. खास बात यह है कि इस स्थिति में बांग्लादेश अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा, जो उसकी पहले से चली आ रही मांग भी रही है. इससे ICC यह संदेश भी देगा कि वह किसी दबाव में नहीं झुका, बल्कि हालात के मुताबिक समाधान निकाला.

भारत मैच के बहिष्कार पर भी विचार

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान के सामने कई विकल्प रखे गए हैं. इनमें पूरा टूर्नामेंट न खेलने के अलावा 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले का बहिष्कार भी शामिल है. अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, तो यह टूर्नामेंट के लिहाज से बड़ा झटका होगा, क्योंकि भारत-पाक मैच सबसे ज्यादा दर्शक और कमाई वाला मुकाबला माना जाता है.

पाकिस्तान का शेड्यूल 

7 फरवरी -  पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड

10 फरवरी- पाकिस्तान बनाम अमेरिका

15 फरवरी- पाकिस्तान बनाम भारत

18 फरवरी- पाकिस्तान बनाम नामीबिया

आगे क्या?

अब सबकी नजर पाकिस्तान के अंतिम फैसले पर है. अगर वह हटता है, तो बांग्लादेश की वापसी तय मानी जा रही है. साफ है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि बोर्डरूम में भी रोमांच से भरा रहने वाला है. 

Published at : 27 Jan 2026 11:01 AM (IST)
