टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बीसीसीआई ने टीम का एलान कर दिया है. शुभमन गिल को जगह नहीं मिली है, उनकी जगह अक्षर पटेल उपकप्तान हैं. ईशान किशन की भी वापसी हुई है. दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन टीम में हैं, जितेश शर्मा को बाहर किया गया है. फिनिशर के रूप में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ रिंकू सिंह को भी स्क्वाड में जगह दी गई है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का स्क्वाड

सूर्याकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम् दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर).