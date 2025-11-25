देश के घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा टी20 टूर्नामेंट यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कल यानी बुधवार से शुरू हो रही है. इस साल सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में सभी की नजरें चोट से वापसी कर रहे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर रहेंगी. इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट के कई स्टार खिलाड़ी एक्शन में दिखेंगे. साथ ही युवा प्रतिभाशाली घरेलू क्रिकेटर आईपीएल की नीलामी से पहले अच्छा प्रदर्शन करके ध्यान खींचना चाहेंगे.

हार्दिक पांड्या ने सितंबर में एशिया कप के दौरान चोट लगने के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है. फरवरी मार्च में भारत में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले हार्दिक सिर्फ टी20 फॉर्मेट ही खेलेंगे. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू हो रही टी20 सीरीज से पहले अपनी फिटनेस साबित करने का उनके पास यह टूर्नामेंट ही एक मौका है.

इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता और लखनऊ में खेले जाएंगे. शार्दुल ठाकुर की कप्तानी वाली मुंबई टीम गत चैंपियन के तौर पर उतरेगी. बड़ौदा की टीम 8 दिसंबर तक सात ग्रुप मैच खेलेगी और मुख्य कोच मुकुंद परमार को हार्दिक पांड्या के अधिकांश मैचों में खेलने की उम्मीद है. बड़ौदा के कोच मुकुंद परमार ने कहा, "वह (हार्दिक पांड्या) अभी टीम से जुड़ा नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह अधिकांश मैच खेलेगा. उसकी मौजूदगी से टीम का मनोबल बढ़ेगा."

कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मुंबई के लिए अधिकांश ग्रुप मैच खेलेंगे. शिवम दुबे भी मुंबई टीम का हिस्सा हैं. वहीं स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को तमिलनाडु का कप्तान बनाया गया है जो ग्रुप चरण में खेलेंगे. केरल के कप्तान संजू सैमसन भी ग्रुप चरण में नजर आएंगे.

एक समय भारतीय क्रिकेट में भविष्य का सितारा माने जा रहे पृथ्वी शॉ को पिछले साल नीलामी में किसी आईपीएल टीम ने नहीं खरीदा था. अब वह घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिये नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं. वह भी अच्छा प्रदर्शन करके वापसी का दावा ठोकना चाहेंगे.

नीतिश राणा दिल्ली की कप्तानी करेंगे. असम के कप्तान रियान पराग और मध्य प्रदेश के वेंकटेश अय्यर की नजरें भी बेहतर प्रदर्शन पर होंगी. अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये में खरीदने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया है.