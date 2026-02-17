टी-20 से लेकर वनडे तक, सूर्यकुमार यादव का बल्ला उगलता है आग, देखें आंकड़े

Suryakumar Yadav ODI and T20I Stats: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन रही है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने गुप स्टेज में अब तक 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों मैच को अपने नाम किया है. सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी को टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही प्रबल दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम नंबर-1 टीम है और इस बार टूर्नामेंट भी भारत में खेली जा रही है.

बात करें अगर कप्तान सूर्यकुमार की, तो दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं. मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें 'मिस्टर 360' के नाम से भी जाना जाता है. यहां हम आपको उनके वनडे और टी20 इंटरनेशनल करियर के आंकड़े और प्रोफाइल के बारे में बताने जा रहे हैं.

टी20 इंटरनेशनल में सूर्यकुमार यादव के आकड़े

सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ 14 मार्च, 2021 में डेब्यू किया था. जहां उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगाया था. रोहित शर्मा के टी20 इंटरनेशनल से संन्यास के बाद सूर्यकुमार यादव को भारतीय टी20 टीम का स्थायी कप्तान नियुक्त किया गया था. उनकी कप्तानी में भारत ने श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीती हैं और वर्तमान में चल रहे 2026 टी20 वर्ल्ड कप में सूर्यकुमार के नेतृत्व में भारत खेल रही है.

टी20 इंटरनेशनल में सूर्यकुमार यादव के आकड़ों के बारे में बात करें, तो उन्होंने अब तक भारत के लिए 107 टी20 मैच खेले हैं. सूर्यकुमार अपने टी20 करियर में 3158 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका औसत 37.59 और स्ट्राइक रेट 164.30 का है. इस दौरान उनके बल्ले से 25 अर्धशतक और 4 शतक निकले हैं.

सूर्यकुमार यादव का वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन

वनडे क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ 18 जुलाई, 2021 में डेब्यू किया था. हालांकि, उन्हें वनडे क्रिकेट में ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है. सूर्यकुमार यादव ने अब तक सिर्फ 5 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 773 रन बनाए हैं. उनका वनडे में 25.76 का औसत और 105.02 का स्ट्राइक रेट है. इस फॉर्मेट में उनके बल्ले से 4 अर्धशतक लगे हैं, लेकिन वे एक भी शतक नहीं जड़ पाए हैं.