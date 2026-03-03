हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG Semifinal: सेमीफाइनल में मचेगा घमासान! इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी बिगाड़ सकते हैं भारत

IND vs ENG Semifinal: सेमीफाइनल में मचेगा घमासान! इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी बिगाड़ सकते हैं भारत

इंग्लिश टीम में ऐसे कई मैच विनर मौजूद हैं, जो अकेले दम पर मुकाबले का रुख बदल सकते हैं. टीम इंडिया को उनसे सावधान रहना होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs ENG Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां भारत की भिड़ंत दो बार की चैंपियन इंग्लैंड से होगी. इंग्लैंड की टीम ने इस टूर्नामेंट में कई मैचों में संघर्ष किया, लेकिन हर बार किसी न किसी खिलाड़ी ने आगे बढ़कर टीम को जीत दिलाई है. यही वजह है कि सेमीफाइनल में उन्हें हल्के में लेना भारत के लिए खतरनाक हो सकता है. इंग्लिश टीम में ऐसे कई मैच विनर मौजूद हैं, जो अकेले दम पर मुकाबले का रुख बदल सकते हैं.

1. विल जैक्स - सबसे बड़े गेमचेंजर

विल जैक्स इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में रहे हैं. सात मैचों में लगभग 176 के स्ट्राइक रेट से 191 रन बनाकर उन्होंने मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी है. इतना ही नहीं, गेंद से भी उन्होंने 7 विकेट झटके हैं. चार बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बन चुके जैक्स ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. उनका ऑलराउंड प्रदर्शन भारत के लिए सिरदर्द बन सकता है.

2. आदिल रशीद  - स्पिन का अनुभवी हथियार

आदिल रशीद का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड मजबूत रहा है. उन्होंने 18 मुकाबलों में गेंदबाजी करते हुए 14 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई है. करीब 7.50 की इकॉनामी से वह इस टी20 वर्ल्ड कप में 11 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. मिडिल ओवरों में उनकी कसी हुई गेंदबाजी भारत की रन गति पर ब्रेक लगा सकती है.

3. सैम करन - दोनों विभागों में असरदार

सैम करन टी20 क्रिकेट में अपने ऑलराउंड खेल के लिए जाने जाते हैं. वह निचले क्रम में तेजी से रन बना सकते हैं और डेथ ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं. आईपीएल में खेलने का अनुभव उन्हें भारतीय परिस्थितियों की अच्छी समझ देता है. भारत को सेमीफाइनल में करन को पूरी तरह रोकना होगा.

4. फिल साल्ट - पावरप्ले का तूफान

फिल साल्ट आक्रामक शुरुआत देने के लिए मशहूर हैं. इस टूर्नामेंट में उन्होंने सात मैचों में 125 रन बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट और खेलने का अंदाज ही उन्हें खतरनाक बनाता है. अगर वह शुरुआती ओवरों में लय पकड़ लेते हैं तो भारत के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ सकता है.

5. हैरी ब्रूक - कप्तान की जिम्मेदारी

कप्तान हैरी ब्रूक भी भारत के लिए एक चुनौती पेश कर सकते है. वह किसी भी परिस्थित में मैच का पासा पलट सकते हैं. सुपर-8 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शतक जड़कर टीम को मुश्किल हालात से निकाला था. वह स्पिन के खिलाफ भी सहज रहते हैं और स्वीप-रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स से गेंदबाजों की लय बिगाड़ देते हैं. बड़े मैचों में उनका आत्मविश्वास टीम को अतिरिक्त मजबूती देता है.

सेमीफाइनल में अगर भारत को फाइनल में जगह बनानी है, तो उसे इन इंग्लिश सितारों की रणनीति पहले से तैयार करनी होगी. मुकाबला रोमांचक होने वाला है और वानखेड़े में हाई-वोल्टेज क्रिकेट देखने को मिल सकता है.

Published at : 03 Mar 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
England TEAM INDIA IND VS ENG T-20 WORLD CUP 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: सेमीफाइनल में मचेगा घमासान! इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी बिगाड़ सकते हैं भारत
IND vs ENG Semifinal: सेमीफाइनल में मचेगा घमासान! इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी बिगाड़ सकते हैं भारत का खेल
क्रिकेट
T-20 World Cup 2026: सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को इस बात पर देना होगा ध्यान, कहीं खिताबी जंग में हो न जाए बड़ी गलती
T-20 World Cup 2026: सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को इस बात पर देना होगा ध्यान, कहीं खिताबी जंग में हो न जाए बड़ी गलती
क्रिकेट
संजू सैमसन पर ICC कर सकती है बड़ी कार्रवाई? जानिए ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर हो रही चर्चा
संजू सैमसन पर ICC कर सकती है बड़ी कार्रवाई? जानिए ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर हो रही चर्चा
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे
'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे
दिल्ली NCR
Chandra Grahan: दिल्ली में कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
दिल्ली में कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
विश्व
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक...', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
विश्व
Iran US War: खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
शिक्षा
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget