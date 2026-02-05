टी20 वर्ल्ड कप से पहले सभी प्लेयर्स ने क्यों बोला सूर्यकूमार यादव को- 'थैंक्यू', जानिए

Suryakumar Yadav Given Special Gift To The Players & Entire Team Members: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया तैयार है. न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू टी20 सीरीज में टीम इंडिया अपनी तैयारियों का ट्रेलर दिखा चुकी है. इस टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम के सभी खिलााड़ी, यहां तक कि सपोर्ट स्टाफ के मेंबर भी कप्तान सूर्याकुमार यादव को पिछले दिन शुक्रिया अदा करते नजर आए हैं.

सूर्यकुमार यादव को सभी साथी खिलाड़ियों ने क्यों कहा शुक्रिया?

दरअसल, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पूरी टीम के खिलाड़ियों और सदस्यों को एक खास गिफ्ट दिया है. इसी लिए टीम के हर एक खिलाड़ी और सदस्य ने कप्तान सूर्याकुमार का शुक्रिया अदा किया है. खिलाड़ियों ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सूर्यकूमार यादव को शुक्रिया कहा है.

सूर्यकुमार यादव ने शुरू किया नया वेंचर

टी20 इंटरनेशनल में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने टीम के सभी साथी खिलाड़ियों को एक परफ्यूम की गिफ्ट दी है. ये खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम की स्टोरी से पता चल रहा है कि उस परफ्यूम ब्रांड के जरिए सूर्यकुमार यादव भारतीय बाजार में उतरने की तैयारी में लग रहे हैं. यही वजह है कि सभी खिलाड़ियों मे उन्हें धन्यवाद के साथ-साथ बधाई भी दी है.

टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर पूरा देश भी बोलेगा शुक्रिया

सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने थैंक्यू क्यों कहा, ये तो आपने जान लिया, लेकिन देश उन्हें शुक्रिया तभी कहेगा जब वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतेंगे. टीम इंडिया के लिए बीते कुछ दिनों में ये खास बात रही है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गए हैं. उनके बल्ले से इस घरेलू में कुछ वैसी ही तेज-तर्रार पारियां देखने को मिली, जिसके लिए सूर्यकुमार यादव जाने जाते हैं.