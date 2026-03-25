हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026152 की रफ्तार वाले खतरनाक गेंदबाज की KKR में एंट्री? IPL 2026 में हर्षित राणा को किया रिप्लेस

152 की रफ्तार वाले खतरनाक गेंदबाज की KKR में एंट्री? IPL 2026 में हर्षित राणा को किया रिप्लेस

Harshit Rana Replacement: IPL 2026 के शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा का रिप्लेसमेंट घोषित कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Mar 2026 09:31 PM (IST)
Preferred Sources

KKR Replacement Harshit Rana: कोलकाता नाइट राइडर्स को हर्षित राणा का रिप्लेसमेंट मिल गया है. KKR ने एलान करके बताया कि नवदीप सैनी IPL 2026 में हर्षित की जगह लेंगे. हर्षित टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हो चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए थे. अब नवदीप सैनी कोलकाता के लिए खेलेंगे.

इससे पहले कोलकाता को एक और बड़ा झटका लग चुका है क्योंकि आकाशदीप भी पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह सौरभ दुबे ने ली है. सैनी आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन किस्मत एक बार फिर उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग के मैदान में खींच लाई है.

KKR में आने पर मिलेगा इतना पैसा

नवदीप सैनी की बात करें तो अब तक उन्होंने अपने 32 मैचों के IPL करियर में 23 विकेट लिए हैं. वो अब तक राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए खेल चुके हैं और 2026 में KKR के लिए डेब्यू कर सकते हैं. उन्हें कोलकाता टीम जॉइन करने पर 75 लाख रुपये की राशि मिलेगी. बता दें कि नवदीप सैनी 152.85 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर चुके हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स IPL 2026 शुरू होने से पहले ही मुसीबतों में घिरी रही है. हर्षित राणा और आकाशदीप तो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो ही चुके हैं. वहीं मथीशा पाथिराना को अब तक श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल 2026 में खेलने की अनुमति नहीं दी है. KKR का बॉलिंग अटैक पहले ही फीका पड़ चुका है और पाथिराना भी बाहर हो जाते हैं तो कोलकाता टीम तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में बहुत कमजोर पड़ जाएगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2026 में अपना पहला मैच 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के साथ खेलेगी, जो वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. उसके बाद अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली ये टीम 2 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी. 6 अप्रैल को पंजाब किंग्स और 9 अप्रैल को उसे लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ना है.

यह भी पढ़ें:

आखिरी टी20 जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने जीती सीरीज, डेब्यू करने वाले खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड की उड़ाई नींद 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 25 Mar 2026 09:31 PM (IST)
Tags :
Navdeep Saini Harshit Rana KKR KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
152 की रफ्तार वाले खतरनाक गेंदबाज की KKR में एंट्री? IPL 2026 में हर्षित राणा को किया रिप्लेस
152 की रफ्तार वाले खतरनाक गेंदबाज की KKR में एंट्री? IPL 2026 में हर्षित राणा को किया रिप्लेस
आईपीएल 2026
सभी 10 टीमों के कप्तानों ने जमकर की मस्ती, अय्यर-रहाणे ने लगाए ठहाके, तस्वीरें हुई वायरल
सभी 10 टीमों के कप्तानों ने जमकर की मस्ती, अय्यर-रहाणे ने लगाए ठहाके, तस्वीरें हुई वायरल
आईपीएल 2026
IPL 2026 में टूटा वर्षों पुराना रिकॉर्ड, सभी 10 कप्तानों ने मिलकर रचा इतिहास
IPL 2026 में टूटा वर्षों पुराना रिकॉर्ड, सभी 10 कप्तानों ने मिलकर रचा इतिहास
आईपीएल 2026
कौन हैं RCB के नए चेयरमैन आर्यमान बिरला? IPL ऑक्शन में लग चुकी है बंपर बोली
कौन हैं RCB के नए चेयरमैन आर्यमान बिरला? IPL ऑक्शन में लग चुकी है बंपर बोली
Advertisement

वीडियोज

फिल्म 'धुरंधर 2' पर संकट के बादल, गुरबानी के गलत इस्तेमाल पर मचा घमासान!
Dhurandhar: The Revenge | Danish Iqbal Interview, बड़े साहब से दाऊद तक, सब पर खुलासा!
Dhurandhar: The Revenge | Danish Pandor AKA Uzair Baloch Negative PR से लेकर फिल्म की सफलता तक
खार्ग द्वीप बना नया रणक्षेत्र...ईरान ने तैनात की मिसाइलें!
अब EV पर मिलेगा बड़ा फायदा! नई EV Policy में ₹1 लाख तक सब्सिडी | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'अब मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं रहा, बल्कि...', सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी
'अब मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं रहा, बल्कि...', सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अग्रिम जमानत मिलने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया, 'विरोधियों की बात...'
यौन उत्पीड़न मामला: अग्रिम जमानत मिलने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया, क्या बोले?
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': तेलुगू में भी रणवीर सिंह का भौकाल, पवन कल्याण को चटाई धूल, जानें 25 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': तेलुगू में भी रणवीर सिंह का भौकाल, पवन कल्याण को चटाई धूल, जानें 25 मार्च का कलेक्शन
आईपीएल 2026
सभी 10 टीमों के कप्तानों ने जमकर की मस्ती, अय्यर-रहाणे ने लगाए ठहाके, तस्वीरें हुई वायरल
सभी 10 टीमों के कप्तानों ने जमकर की मस्ती, अय्यर-रहाणे ने लगाए ठहाके, तस्वीरें हुई वायरल
विश्व
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
चुनाव 2026
बंगाल चुनाव के लिए BJP ने आरजी कर रेप पीड़िता की मां को दिया टिकट, 19 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी
बंगाल चुनाव के लिए BJP ने आरजी कर रेप पीड़िता की मां को दिया टिकट, 19 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी
शिक्षा
Army Recruitment New Rule:सेना भर्ती में नया नियम लागू,ग्रेजुएट जवानों को मिली बड़ी राहत;जल्द बनेंगे अफसर
सेना भर्ती में नया नियम लागू,ग्रेजुएट जवानों को मिली बड़ी राहत;जल्द बनेंगे अफसर
ट्रेंडिंग
पाक क्रिकेटर इमाद वसीम की पर्सनल लाइफ में बवाल, एक्स वाइफ ने नई पत्नी को सोशल मीडिया पर किया एक्सपोज
पाक क्रिकेटर इमाद वसीम की पर्सनल लाइफ में बवाल, एक्स वाइफ ने नई पत्नी को सोशल मीडिया पर किया एक्सपोज
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget