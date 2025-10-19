Suryakumar Yadav Threatened Lost Captaincy: भारतीय क्रिकेट टीम में पिछले एक साल में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद शुभमन गिल को इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भी गिल को ODI का कप्तान बनाया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और सेलेक्टर्स शुभमन गिल पर काफी भरोसा जता रहे हैं. टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के पास है, लेकिन इसके बावजूद सूर्यकुमार को कप्तानी छिनने का डर सता रहा है.

सूर्यकुमार यादव को किससे लग रहा है डर?

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने हाल ही में टी20 एशिया कप जीता है. वहीं भारतीय टीम आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में भी टॉप पर है. लेकिन इसके बाद भी सूर्यकुमार को लगता है कि एक बार भी चूक होने पर उनके हाथ से कप्तानी फिसलकर शुभमन गिल के पास जा सकती है. इस डर के बारे में खुद सूर्यकुमार यादव ने खुलासा किया है.

सूर्यकुमार यादव ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए शुभमन गिल के बारे में कहा कि 'मुझे बहुत खुशी है कि वो दो फॉर्मेट का कप्तान है. वो सच में बहुत अच्छा कर रहा है. लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हर किसी को ये डर लगता है. लेकिन ये इस तरह का डर है जो आपको बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है'.

सूर्यकुमार और गिल के बीच बॉन्डिंग

सूर्यकुमार यादव ने शुभमन गिल के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर कहा कि 'हम दोनों के बीच मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह ही बेहतर तालमेल है. मैं जानता हूं कि वो किस तरह का खिलाड़ी और इंसान है. लेकिन मुझे यही बात मोटिवेट करती है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूं'. शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं. वहीं सूर्यकुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में कप्तानी करते नजर आएंगे.

