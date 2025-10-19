हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश

Suryakumar Yadav Big Statement On Shubman Gill: सूर्यकुमार यादव भारत की टी20 टीम के कप्तान हैं और इनकी कप्तानी में टीम बेहतर प्रदर्शन भी कर रही है. लेकिन फिर भी सूर्यकुमार यादव को डर लग रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 19 Oct 2025 04:07 PM (IST)
Suryakumar Yadav Threatened Lost Captaincy: भारतीय क्रिकेट टीम में पिछले एक साल में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद शुभमन गिल को इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भी गिल को ODI का कप्तान बनाया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और सेलेक्टर्स शुभमन गिल पर काफी भरोसा जता रहे हैं. टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के पास है, लेकिन इसके बावजूद सूर्यकुमार को कप्तानी छिनने का डर सता रहा है.

सूर्यकुमार यादव को किससे लग रहा है डर?

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने हाल ही में टी20 एशिया कप जीता है. वहीं भारतीय टीम आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में भी टॉप पर है. लेकिन इसके बाद भी सूर्यकुमार को लगता है कि एक बार भी चूक होने पर उनके हाथ से कप्तानी फिसलकर शुभमन गिल के पास जा सकती है. इस डर के बारे में खुद सूर्यकुमार यादव ने खुलासा किया है.

सूर्यकुमार यादव ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए शुभमन गिल के बारे में कहा कि 'मुझे बहुत खुशी है कि वो दो फॉर्मेट का कप्तान है. वो सच में बहुत अच्छा कर रहा है. लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हर किसी को ये डर लगता है. लेकिन ये इस तरह का डर है जो आपको बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है'.

सूर्यकुमार और गिल के बीच बॉन्डिंग

सूर्यकुमार यादव ने शुभमन गिल के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर कहा कि 'हम दोनों के बीच मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह ही बेहतर तालमेल है. मैं जानता हूं कि वो किस तरह का खिलाड़ी और इंसान है. लेकिन मुझे यही बात मोटिवेट करती है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूं'. शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं. वहीं सूर्यकुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में कप्तानी करते नजर आएंगे.

8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय

Published at : 19 Oct 2025 04:07 PM (IST)
