Rohit Sharma Big Record In IND vs AUS First ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज रविवार, 19 अक्टूबर को पर्थ में पहला वनडे खेला जा रहा है. इस मैच में 10 ओवर पहले ही भारत के धड़ाधड़ 3 विकेट गिर गए. रोहित शर्मा ने केवल 8 रन के स्कोर पर ही अपनी विकेट गंवा दी. मिचेल स्टार्क की गेंद पर विराट कोहली भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. कप्तान 10 रन पर शुभमन गिल का विकेट गिरने से पहले वनडे में भारत का टॉप ऑर्डर फ्लॉप साबित हुआ. लेकिन इसके बाद भी रोहित शर्मा ने पर्थ के मैदान पर उतरते ही एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है. रोहित शर्मा ने आज अपना 500वां इंटरनेशनल मैच खेला.

रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड'

भारत के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 500वां इंटरनेशनल मैच खेलने उतरे. रोहित ने अपने करियर में अब तक 67 टेस्ट, 274 वनडे और 159 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं. रोहित शर्मा भारत के लिए 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं. इनसे पहले केवल चार दिग्गज खिलाड़ियों ने ये मुकाम हासिल किया है.

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)

भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल करियर में 664 मैच खेले हैं. क्रिकेट से रिटायर होने के करीब 13 साल बाद भी सचिन भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर हैं.

विराट कोहली (Virat Kohli)

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. विराट टीम इंडिया के लिए अब तक 551 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिनमें 123 टेस्ट, 303 वनडे और 125 टी20 इंटरनेशनल मैच शामिल हैं.

एमएस धोनी (MS Dhoni)

भारत के लिए 500 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी शामिल है. धोनी ने अपने करियर में भारत के लिए 538 मैच खेले हैं. टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वालों में एमएस धोनी तीसरे नंबर पर हैं.

राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid)

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. राहुल द्रविड़ ने अपने क्रिकेट करियर में 538 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें 164 टेस्ट, 344 वनडे और 1 टी20 इंटरनेशनल मैच शामिल है.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma)

रोहित शर्मा 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. रोहित 67 मैचों में 40.57 की औसत से 4,301 रन बना चुके हैं. वहीं टी20 इंटरनेशनल में रोहित के 159 मैचों में 4,231 रन हैं. रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे में अभी भी खेल रहे हैं. रोहित के 274 वनडे में करीब 49 की औसत से 11,176 रन हैं.

𝐀 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 🙌

𝐀𝐧 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛 🔝



Congratulations to Rohit Sharma on becoming just the 5️⃣th Indian player to play 5️⃣0️⃣0️⃣ international matches 🇮🇳#TeamIndia | #AUSvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/BSnv15rmeH — BCCI (@BCCI) October 19, 2025

