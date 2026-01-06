स्टीव स्मिथ ने 37वां टेस्ट शतक ठोक लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, लेकिन विराट कोहली से अब भी पीछे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्टीव स्मिथ ने 37वां टेस्ट शतक ठोक लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, लेकिन विराट कोहली से अब भी पीछे

Steve Smith Centuries List: स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें एशेज टेस्ट मैच में अपने टेस्ट करियर का 37वां शतक लगा दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Jan 2026 03:34 PM (IST)


Steve Smith Test Centuries: पांचवें एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने दबदबा बना लिया है. तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खो कर 518 रन बना लिए हैं. पहली पारी में कंगारू टीम की कुल बढ़त 134 रनों की हो गई है. मैच के तीसरे दिन स्टीव स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का 37वां शतक लगा दिया है. स्मिथ तीसरे दिन 129 रन बनाकद नाबाद लौटे.

इस शतकीय पारी की बदौलत स्टीव स्मिथ ने कई सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं. बता दें कि एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही 3-1 की बढ़त बनाई हुई है और वो इंग्लैंड पर 4-1 की जीत की ओर आगे बढ़ रहा है. यहां जानिए पांचवें टेस्ट में शतक लगाकर स्टीव स्मिथ ने कौन से रिकॉर्ड कायम किए हैं.

सबसे ज्यादा टेस्ट शतक- स्टीव स्मिथ ने सिडनी में अपने टेस्ट करियर का 37वां शतक लगाया. टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में उन्होंने राहुल द्रविड़ (36) को पीछे छोड़ इस सूची में छठे स्थान पर आ गए हैं. वो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं. उनसे आगे रिकी पोंटिंग हैं, जिन्होंने 41 सेंचुरी लगाई थीं.

एशेज में सबसे ज्यादा शतक- एशेज में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में स्टीव स्मिथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं. उनके एशेज में 13 शतक हैं, उनसे आगे सिर्फ डॉन ब्रैडमैन हैं, जिन्होंने एशेज में 19 शतक लगाए थे.

एशेज में सबसे ज्यादा रन- स्टीव स्मिथ ने अब एशेज में 3682 रन बना लिए हैं. वो एशेज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में जैक हॉब्स (3636) से आगे निकल गए हैं. एशेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन रहे, जिन्होंने 5028 रन बनाए थे.

एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन- स्टीव स्मिथ अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 5085 रन बना लिए हैं. वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में चौथे स्थान पर आ गए हैं. सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6707, विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5551 और सचिन तेंदुलकर ने श्रीलंका के खिलाफ 5108 रन बनाए थे.

सबसे तेज 37 टेस्ट शतक- टेस्ट क्रिकेट इतिहास में स्टीव स्मिथ ने 219 पारियों में 37 टेस्ट शतक लगाए हैं. वो सबसे तेज 37 शतक पूरा करने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं. उनसे तेज सिर्फ रिकी पोंटिंग (212 पारी), कुमार संगाकारा (218 पारी) हैं.

SA20 लीग के इतिहास का सबसे महंगा ओवर, जॉनी बेयरस्टो ने केशव महाराज का जमकर धोया, बना दिए इतने रन



खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 06 Jan 2026 03:34 PM (IST)

Steve Smith AUS Vs ENG Steve Smith Stats Ashes 2025
