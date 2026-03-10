हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Team India Victory Parade: मुंबई की सड़कों पर फिर उमड़ेगा नीला समंदर! टीम इंडिया की विक्ट्री परेड को लेकर बड़ा अपडेट

Team India Victory Parade: मुंबई की सड़कों पर फिर उमड़ेगा नीला समंदर! टीम इंडिया की विक्ट्री परेड को लेकर बड़ा अपडेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया की विक्ट्री परेड को चर्चा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ी पहले पीएम मोदी से दिल्ली में मिलेंगे और फिर मुंबई के मरीन ड्राइव पर भव्य ओपन-बस रोड शो हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 10 Mar 2026 10:52 AM (IST)
Preferred Sources

Team India Victory Parade: टी20 वर्ल्डकप 2026 जीतने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया. अब क्रिकेट फैंस की नजर उस पल पर है जब चैंपियन टीम मुंबई की सड़कों पर विक्ट्री परेड करेगी. हालांकि BCCI की ओर से अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां शुरू होने की चर्चा है. माना जा रहा है कि टीम इंडिया की विक्ट्री परेड 11 या 12 मार्च के आसपास आयोजित हो सकती है.

पहले दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय खिलाड़ी सबसे पहले दिल्ली जाएंगे. वहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं. यह मुलाकात प्रधानमंत्री के आवास पर होने की संभावना है. फाइनल में भारत की जीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीम को बधाई दी थी और इस जीत को देश के लिए गर्व का पल बताया था.

मुंबई में होगा भव्य रोड शो

दिल्ली से लौटने के बाद टीम इंडिया मुंबई पहुंचेगी, जहां भव्य ओपन-बस रोड शो का आयोजन होने की उम्मीद है. आमतौर पर यह विक्ट्री परेड मरीन ड्राइव पर आयोजित की जाती है. रोड शो की शुरुआत मुंबई के फेमस नरीमन पॉइंट के पास स्थित एनसीपीए से शुरु होने की संभावना है. इस परेड का समापन ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में किया जाएगा. पिछले आयोजनों को देखते हुए यह परेड आमतौर पर शाम करीब 5 बजे शुरू हो सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैंस इसमें शामिल हो सकें.

वानखेड़े में होगा सम्मान समारोह

विक्ट्री परेड के बाद वानखेड़े स्टेडियम में एक खास कार्यक्रम होने की भी संभावना है. इस दौरान बीसीसीआई टीम इंडिया को सम्मानित कर सकती है और खिलाड़ियों को इनामी राशि भी सौंपी जा सकती है. इस कार्यक्रम में फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा. मुंबई में ऐसी विक्ट्री परेड के दौरान सड़कों पर हजारों-लाखों फैंस जुटते हैं, जिससे पूरा इलाका ‘नीले समंदर’ में बदल जाता है.

फैंस को बेसब्री से इंतजार

फिलहाल क्रिकेट प्रेमी इस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अगर यह परेड आयोजित होती है, तो मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर वही नजारा देखने को मिलेगा जब लाखों फैंस अपने चैंपियन खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे. 

Published at : 10 Mar 2026 10:52 AM (IST)
Victory Parade INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 Team India Victory Parade
