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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2025 नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड विनर्स का एलान, 17 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार

2025 नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड विनर्स का एलान, 17 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार

National Sports Awards 2025: राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का एलान हो गया है. इस बार किसी भी खिलाड़ी को 'खेल रत्न' से सम्मानित नहीं किया गया. वहीं कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 18 Aug 2026 08:44 PM (IST)
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National Sports Awards 2025 Players List: मंगलवार (18 अगस्त) को 2025 नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स का एलान हुआ. खेल में अहम योगदान देने वाले खिलाड़ियों और कोच को हर साल इन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. इस दफा 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है. गौर करने वाली बात यह रही है कि 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी भी खिलाड़ी को 'खेल रत्न' नहीं मिला है. इससे पहले 2014 में भी खेल रत्न का पुरस्कार नहीं दिया गया था.

पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट में तमाम खिलाड़ियों का नाम शामिल है. हाल ही में समाप्त हुए 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में 90 किलो की श्रेणी में सिल्वर मेडल मेडल जीतने वाले बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल का भी नाम सूची में है. उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला. 

बता दें कि इन पुरस्कारों के लिए छह महीने पहले सिफारिश की गई थी. हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने हॉकी के स्टार खिलाड़ी हार्दिक सिंह को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया था लेकिन आखिर में वह दौड़ से बाहर हो गए. 

अर्जुन पुरस्कार के लिए 24 में से 17 खिलाड़ियों का चयन 

इस साल चयन समिति ने अर्जुन पुरस्कार के लिए 24 नामों की सिफारिश की थी, लेकिन मंत्रालय की तरफ से 17 नामों को ही मंजूरी दी गई. इसके साथ पुरस्कारों की घोषणा करने में भी देरी हुई. अर्जुन अवॉर्ड के अलावा भी कुछ और पुरस्कार दिए गए. 

सभी अवॉर्ड जीतने वाली खिलाड़ियों/कोच की लिस्ट

अर्जुन पुरस्कार:

तेजस्विन शंकर (एथलेटिक्स)

प्रियंका गोस्वामी (एथलेटिक्स)

नरेंद्र (मुक्केबाजी)

विदित गुजराती (शतरंज)

दिव्या देशमुख (शतरंज)

धनुष श्रीकांत (बधिर शूटिंग)

राजकुमार पाल (हॉकी)

सुरजीत (कबड्डी)

रुद्रांश खंडेलवाल (पैरा-शूटिंग)

एकता भ्याण (पैरा-एथलेटिक्स)

अरविंद सिंह (रोइंग)

अखिल श्योराण (शूटिंग)

त्रीसा जॉली (बैडमिंटन)

गायत्री गोपीचंद (बैडमिंटन)

लालरेम्सियामी (हॉकी)

मुहम्मद अजमल (एथलेटिक्स)

पूजा (कबड्डी)

अर्जुन पुरस्कार (जीवनपर्यंत): 

श्री आई अरुमैनायगम (फुटबॉल)   

द्रोणाचार्य पुरस्कार: 

परवीर सिंह (एथलेटिक्स)

छोटे लाल यादव (बॉक्सिंग)

नेहा चव्हाण (शूटिंग)

द्रोणाचार्य पुरस्कार (जीवनपर्यंत)

धर्मेंद्र यादव (बॉक्सिंग) 

वीरेंद्र कुमार (रेस्लिंग).

 

यह भी पढे़ं: क्रिकेट में 5वीं बार ऐसा कमाल, वेस्टइंडीज के महिला और पुरुष क्रिकेटर ने जीता ICC अवॉर्ड

Published at : 18 Aug 2026 08:34 PM (IST)
Tags :
Khel Ratna Arjuna Awards National Sports Awards 2025
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