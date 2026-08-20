स्पेन ने रचा इतिहास, क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा जीत का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्पेन की फुटबॉल टीम ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर 2026 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. लेकिन अब स्पेन की क्रिकेट टीम (Spain Cricket Team) ने वो कर दिया, जो अब तक बड़ी-बड़ी दिग्गज क्रिकेट टीमें नहीं कर सकीं. स्पेन ने क्रिकेट के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच जीतने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम पर दर्ज था.

स्पेन ने 2023 से कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं गंवाया है. टीम को यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में करीब 3 साल का टाइम लगा. ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में लगातार 20 इंटरनेशनल मुकाबले जीते थे. स्पेन इस मामले में काफी आगे निकल गया है. टीम लगातार 24 अतंर्राष्ट्रीय मैच जीत चुकी है.

यहां वैसे तो ओवरऑल तीनों फॉर्मेट की बात हो रही है. मसलन- टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल मिलाकर तीनों फॉर्मेट में लगातार सबसे ज्यादा जीत. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में लगातार 20 मैच जीतने का रिकॉर्ड कायम किया था, जबकि स्पेन ने लगातार 24 टी20 इंटरनेशनल मैच जीते हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि स्पेन का रिकॉर्ड कहां तक जाता है और यह रिकॉर्ड कौन सी टीम तोड़ती है. ऐसा तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का करीब 23 पुराना रिकॉर्ड स्पेन के हाथों तोड़ा जाएगा.

14 अगस्त को ही तोड़ दिया था ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड

स्पेन ने करीब 6 दिन पहले यानी 14 अगस्त को ही लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. टीम ने फिनलैंड को हराकर लगातार 21वीं जीत हासिल की थी.

बता दें कि स्पेन टीम इन दिनों फिनलैंड में टी20 वर्ल्ड कप रीजनल यूरोप क्वालिफायर्स में हिस्सा ले रही है. टीम की तरफ से कमाल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है.

लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें (इंटरनेशनल क्रिकेट)

24* जीत - स्पेन (2023 - 2026)

20 जीत - ऑस्ट्रेलिया (2003)

17 जीत - युगांडा (2024 - 2025)

16 जीत - ऑस्ट्रेलिया (2000 - 2001)

16 जीत - ऑस्ट्रेलिया (2006 - 2007)

14 जीत - पाकिस्तान (1990)

14 जीत - पाकिस्तान (2011 - 2012)

14 जीत - जापान (2024 - 2025)

13 जीत - पाकिस्तान (2001 - 2002)

13 जीत - दक्षिण अफ्रीका (2008)

13 जीत - न्यूज़ीलैंड (2022)

13जीत - मलेशिया (2022)

13 जीत - बरमूडा (2021 - 2023)

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