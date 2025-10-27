नवंबर में साउथ अफ्रीका भारत दौरे पर 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. शुरुआत टेस्ट सीरीज से होगी, जिसका पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच खेला जाएगा. क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है.

बतौर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की ये दूसरी घरेलू टेस्ट सीरीज होगी, इससे पहले गिल एंड टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती थी. साउथ अफ्रीका ने अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान से 1-1 की बराबरी पर समाप्त की, जिसका पहला मैच पाकिस्तान और दूसरा साउथ अफ्रीका ने जीता.

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तेम्बा बावुमा की गैरमौजूदगी में एडन मार्क्रम कप्तानी संभाल रहे थे, लेकिन भारत के खिलाफ बावुमा की वापसी हुई है. बावुमा की कप्तानी में ही साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर इस साल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था.

साउथ अफ्रीका टेस्ट स्क्वाड

तेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, एडन मार्क्रम, जुबैर हमजा, केशव महाराज, रयान रिकेल्टन, टोनी डी ज़ोरज़ी, सेनुरन मुथुसामी, ट्रिस्टन स्टब्स. कगिसो रबाडा, काइल वेरेने, वियान मुल्डर, साइमन हार्मर.

🚨 SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨



The South African Men’s selection panel has announced the 15-player squad for the two-match Test series against India from 14 - 26 November in the subcontinent.



Test captain Temba Bavuma returns to the side after missing the recent Pakistan Test series… pic.twitter.com/dOGTELaXUu — Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 27, 2025

26 सालों से भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीता साउथ अफ्रीका

ये 8वीं बार होगा जब साउथ अफ्रीका भारत में टेस्ट सीरीज खेलने आ रही है, इससे पहले 7 बार टीम भारत में आई है जहां 4 सीरीज भारत ने और 1 सीरीज साउथ अफ्रीका ने जीती है. 2 सीरीज ड्रा पर समाप्त हुई है. 1990 में भारत दौरे पर साउथ अफ्रीका ने आखिरी और एकमात्र टेस्ट सीरीज जीती थी, उसके बाद 5 बार टीम भारत टेस्ट सीरीज खेलने आई लेकिन कभी जीत नहीं पाई.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट शेड्यूल

पहला टेस्ट

तारीख- 14 से 18 नवंबर

14 से 18 नवंबर वेन्यू- ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता

ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता समय- सुबह 9:30 बजे से

दूसरा टेस्ट