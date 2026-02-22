'आपकी फीलिंग की परवाह...', फिर टूटा स्मृति मंधाना का दिल! लिखा इमोशनल नोट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'आपकी फीलिंग की परवाह...', फिर टूटा स्मृति मंधाना का दिल! इमोशनल नोट लिखकर दुनिया को दिया खास संदेश

'आपकी फीलिंग की परवाह...', फिर टूटा स्मृति मंधाना का दिल! इमोशनल नोट लिखकर दुनिया को दिया खास संदेश

Smriti Mandhana: भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना का एक बार फिर दिल टूट गया. इस बार उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट लिखा, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 22 Feb 2026 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

Smriti Mandhana Emotional Note: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) का फिर दिल टूटता हुआ नजर आ रहा है. इस बार उन्होंने एक इमोशनल नोट लिखकर दुनिया को खास संदेश दिया. कुछ वक्त पहले ही मंधाना की शादी टूटी थी, जिससे उन्हें गहरा धक्का लगा था. तो आइए जानते हैं कि अब मंधाना ने इमोशनल नोट क्यों लिखा. 

दरअसल, मंधाना इस बार खेल को लेकर भावुक होती नजर आईं. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर नोट शेयर किया. यह नोट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के बाद सामने आया. भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत अपने खाते में डाली. 

मंधाना ने इमोशनल नोट में क्या लिखा?

स्मृति मंधाना ने लिखा, "खेल आपकी फीलिंग की परवाह नहीं करता है. यह एक कड़वा सच है. लेकिन ऐसा नहीं है. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप थके हुए हैं. आप अभी-अभी जीते हैं. आप बेस्ट खिलाड़ी हैं. आप सबसे नए खिलाड़ी हैं. आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हैं, सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं, सबसे मेहनती हैं. इनमें से किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता."

उन्होंने आगे लिखा, "सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है कि आप गेम कैसा खेलते हैं. आप कैसे दिखाते हैं. आपका उस दिन बेस्ट करने का इरादा होना चाहिए. अगर, और केवल अगर, आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा ध्यान और सम्मान देते हैं, तो आपको सफलता मिलने की संभावना है. फिर आपको यह सब दोबारा करने का मौका मिलता है. मुझे लगता है कि यह एक शानदार एहसास है."

ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में स्मृति मंधाना का कमाल 

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में स्मृति मंधाना ने कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने 3 मैचों की 3 पारियों में 64.50 की औसत और 134.38 के स्ट्राइक रेट से 129 रन बनाए, जिसके साथ वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं. इस प्रदर्शन के लिए मंधाना को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' के खिताब से नवाजा गया. 

Published at : 22 Feb 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Emotional स्मृति मंधाना INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'आपकी फीलिंग की परवाह...', फिर टूटा स्मृति मंधाना का दिल! इमोशनल नोट लिखकर दुनिया को दिया खास संदेश
'आपकी फीलिंग की परवाह...', फिर टूटा स्मृति मंधाना का दिल! लिखा इमोशनल नोट
क्रिकेट
ENG vs SL: श्रीलंका का करिश्माई प्रदर्शन, इंग्लैंड को 146 रनों पर रोका; दुनिथ वेल्लालागे की स्पिन में फंसे अंग्रेज
श्रीलंका का करिश्माई प्रदर्शन, इंग्लैंड को 146 पर रोका; दुनिथ वेल्लालागे की स्पिन में फंसे अंग्रेज
क्रिकेट
इन 7 दिग्गजों का लास्ट टी20 वर्ल्ड कप, अब दोबारा खेलते नहीं दिखेंगे ये स्टार क्रिकेटर; लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल
इन 7 दिग्गजों का लास्ट टी20 वर्ल्ड कप, अब दोबारा खेलते नहीं दिखेंगे ये स्टार क्रिकेटर
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
Advertisement

वीडियोज

India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
PM Modi In Meerut: मेरठ में संबोधन के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी | Akhilesh Yadav | BSP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बॉलीवुड
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
यूटिलिटी
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
शिक्षा
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget