Ishan Kishan Century, SMAT 2025 Final: झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल हरियाणा के खिलाफ ऐतिहासिक शतक लगाया. उन्होंने 49 गेंदों में 10 छक्के, 6 चौकों की मदद से 101 रन बनाए.
ईशान किशन पहले कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक लगाया है. झारखंड के कप्तान ईशान ने हरियाणा के खिलाफ खिताबी मुकाबले में 206.12 की स्ट्राइक रेट से 101 रन बनाए. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, विराट सिंह के रूप में पहला विकेट पहले ही ओवर में गिर गया था.
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 फाइनल में हरियाणा के कप्तान अंकित कुमार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. अंशुल कंबोज ने पहले ही ओवर में झारखंड के ओपनर विराट सिंह को 2 रन पर आउट किया. इसके बाद ईशान किशन और कुमार कुशाग्र ने 177 रनों की शानदार साझेदारी की. 15वें ओवर में ईशान किशन को सुमित कुमार ने बोल्ड किया, लेकिन इससे पहले वह इतिहास रच चुके थे.
ऐसा करने वाले ईशान किशन पहले कप्तान
ईशान किशन पहले कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक लगाया हो. ओवरऑल वह ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. हरियाणा के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 24 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की थी.
वह जब 94 रन पर खेल रहे थे तब अंशुल कंबोज द्वारा डाले गए 14वें ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया. ईशान ने 49 गेंदों में खेली 101 रनों की इस ऐतिहासिक पारी में 10 छक्के और 6 चौके लगाए.
झारखंड के कप्तान ईशान किशन पहले खिलाड़ी भी बने, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में 500 रन पूरे किए. उन्होंने 10 पारियों में 517 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. उनकी सबसे बड़ी पारी नाबाद 113 रन की है, जो उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ खेली थी.
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 262 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. खबर लिखे जाने तक हरियाणा ने 4 ओवरों में 2 विकेट खोकर 35 रन बनाए हैं.
