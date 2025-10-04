टेस्ट के बाद वनडे में भी कप्तान बने शुभमन गिल, BCCI की मीटिंग में रोहित शर्मा से छिनी कप्तानी

शनिवार, 4 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम के एलान से पहले बीसीसीआई की एक लंबी बैठक हुई. इस मीटिंग के बाद 26 साल के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे टीम की कप्तानी सौंप दी गई. बता दें कि शुभमन गिल टेस्ट टीम के भी कप्तान हैं. अब दो फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल को सौंप दी गई है. इस मीटिंग के बाद ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान किया गया है.

26 साल के शुभमन गिल को वनडे टीम का भी कप्तान नियुक्त कर दिया गया है. BCCI ने टीम चयन की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया. टेस्ट के बाद वनडे से भी रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई है. हालांकि, रोहित शर्मा और सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. दोनों को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

19 अक्टूबर को शुभमन गिल बतौर कप्तान वनडे में पहला मैच खेलेंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. इसके बाद एडिलेड में 23 अक्टूबर को दूसरा वनडे मैच होगा. वहीं तीसरा व अंतिम वनडे 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा.

श्रेयस अय्यर बने वनडे में उपकप्तान

मिडिल ऑर्डर के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने वनडे में उपकप्तानी सौंपी है. इससे पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रोहित की जगह वनडे में श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी जाएगी, लेकिन फिलहाल शुभमन गिल के नाम पर ही अंतिम मुहर लगी है. ऐसे में इस फैसले से यह साफ है कि बीसीसीआई भविष्य में हर फॉर्मेट में एक कप्तान रखना चाहती है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी वनडे टीम में मिली जगह

रोहित से भले ही कप्तानी छीन ली गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. इस टीम में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को भी जगह मिली है. हार्दिक पांड्या इस टीम का हिस्सा नहीं हैं. ऑलराउंडर के रूप में नितीश कुमार रेड्डी को चुना गया है. यशस्वी जयसवाल तीसरे ओपनर के रूप में टीम इंडिया का हिस्सा हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम- रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.