भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्यों बदली अपने जन्म की तारीख? जानें क्या है रहस्य

Shreyas Iyer Second DOB: श्रेयस अय्यर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 06 जून को भारत का नया टी20 कप्तान बनाया. उन्होंने सूर्यकुमार यादव को रिप्लेस किया. अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया पहली टी20 सीरीज आयरलैंड दौरे पर 26 जून से खेलेगी. लेकिन सीरीज ओपनर से पहले अय्यर ने अपने इंस्टग्राम बायो में दूसरी डेट ऑफ बर्थ लिखी, जिसने सबको हैरान कर दिया.

दूसरी DOB में अय्यर ने 25.12.2025 की तारीख डाली, जबकि उनके असल जन्मदिन की तारीख 06.12.1994 है. फैंस अय्यर के दूसरे जन्म की तारीख को लेकर अलग-अलग कयास लगा रहे हैं.

एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "25.12.2025 वह दिन था जब श्रेयस अय्यर ने जानलेवा चोट से उबरने के बाद दोबारा बैट उठाया. यह सिर्फ क्रिकेट में वापसी नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी. शायद इसीलिए 25 तारीख उनके दिल के बहुत करीब है और उन्होंने यह तारीख अपनी बायो में लिखी. श्रेयस ज्यादा आध्यात्मिक हो गए हैं और अपनी आस्था से उन्हें हिम्मत मिलती है. उनका सफर यह याद दिलाता है कि आस्था, अनुशासन और कड़ी मेहनत अक्सर साथ-साथ चलते हैं."

25.12.2025 was the day Shreyas Iyer picked up the bat again after recovering from a life-threatening injury. It wasn't just a return to cricket, it was the start of a new chapter for him. Maybe that's why the 25th holds a special place in his heart and he put that date on his… https://t.co/cfrH794Mm1 pic.twitter.com/AwFB5cl8KV — Soman. (@Shreyasian96) June 25, 2026

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अय्यर ने नहीं की पुष्टि

अय्यर की तरफ से दूसरी DOB को लेकर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है. लिहाजा अब तक इसको लेकर जो कुछ भी सामने आया है वो दावे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अय्यर फैंस के लिए अपने इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं या नहीं.

टी20 में तीन साल बाद डायरेक्ट कप्तान बनाकर वापसी

अय्यर ने भारत के लिए पिछला टी20 मुकाबला दिसंबर 2023 में खेला था. लंबे वक्त से बाहर रहने वाले अय्यर को लेकर कहा जाने लगा था शायद अब वह भारत के टी20 सेटअप का हिस्सा नहीं हैं. लेकिन फिर अचानक बीसीसीआई ने उन्हें टी20 का कप्तान ही बना दिया. अब देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान के रूप में अय्यर फॉर्मेट में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

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