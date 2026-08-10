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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजय शाह के दिखाए रास्ते पर चल रहा BCCI, 2050 तक का ब्लूप्रिन्ट तैयार

जय शाह के दिखाए रास्ते पर चल रहा BCCI, 2050 तक का ब्लूप्रिन्ट तैयार

BCCI Centre of Excellence: बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने खुलासा किया कि कैसे जय शाह ने भारतीय क्रिकेट के 2040-50 तक के भविष्य को देखते हुए COE को स्थापित करने के बारे में सोचा था.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Aug 2026 02:03 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फिलहाल चर्चा में है. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने हाल ही में बताया कि कैसे जय शाह ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की नींव रखने के लिए बहुत मेहनत की थी. सैकिया ने खुलासा किया कि 40 एकड़ की जमीन खाली और बेकार पड़ी थी, लेकिन काफी सारे लोग इसे वापस लेना चाहते थे. मगर जय शाह ने बहुत कड़ी मशक्कत के बाद सुनिश्चित किया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) का काम सुचारू रूप से चल सके.

जय शाह ने बनाया था ब्लूप्रिन्ट

अब देवजीत सैकिया ने जय शाह की तारीफ की है, जो अभी ICC चेयरमैन हैं. सैकिया ने कहा कि जय शाह एक दूरदर्शी लीडर हैं और उन्होंने ही भारतीय क्रिकेट की 2040-50 तक की संभावनाओं के बारे में सोचा था. उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिकेट के विकास के लिए दुनिया में सबसे अच्छी सुविधाएं प्रदान करता है.

वो जय शाह ही थे, जिन्होंने बहुत दूर के बारे में सोचते हुए BCCI की एपेक्स काउंसिल में सभी को साथ लिया और पक्के इरादे के साथ कहा था कि COE के काम में कोई रोकटोक नहीं होनी चाहिए.

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अब सचिव सैकिया ने गर्व कए साथ बताया कि कई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी सीओई की अच्छी सुविधाओं को परखने आ चुके हैं और उन्हें अपने देश में प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. यहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं.

 

विवादों में है COE

बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पिछले कुछ दिनों में विवादों में घिरा रहा है. भारतीय टीम के कई खिलाड़ी बार-बार चोटिल हो रहे हैं, जसप्रीत बुमराह से लेकर साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर समेत कई खिलाड़ी चोट के चलते टीम इंडिया से बाहर हैं. COE के पास स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट का हेड नहीं है. ऐसे में सीओई की स्पोर्ट्स साइंस टीम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Aug 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Jay Shah BCCI Center Of Excellence Devajit Saikia
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