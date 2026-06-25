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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटMI के लिए खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर, मुंबई फ्रेंचाइजी ने अचानक फैसला लेकर चौंकाया

MI के लिए खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर, मुंबई फ्रेंचाइजी ने अचानक फैसला लेकर चौंकाया

Mohammad Amir Joins MI London: पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने MI की टीम को जॉइन कर लिया है. वो बहुत जल्द मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी की टीम के लिए खेलते दिखेंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 25 Jun 2026 08:02 PM (IST)
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इंग्लैंड में 'द हंड्रेड लीग' का 2026 सीजन 21 जुलाई से शुरू होने वाला है. उससे पहले बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है कि पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने MI लंदन को जॉइन कर लिया है. रिपोर्ट्स अनुसार आमिर आगामी सीजन में MI टीम के लिए खेलने वाले हैं.

अबरार अहमद के बाद मोहम्मद आमिर ऐसे केवल दूसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर बने हैं, जिन्हें किसी IPL फ्रेंचाइजी ने खरीदा है. आपको याद दिला दें कि इसी साल हुए द हंड्रेड के ऑक्शन में SRH फ्रेंचाइजी की टीम सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद को खरीदा था. इस फैसले के लिए SRH फ्रेंचाइजी की जमकर आलोचना हुई थी.

MI लंदन फ्रेंचाइजी का 49 प्रतिशत मालिकाना हक IPL फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के पास है और बाकी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी सरे क्रिकेट क्लब के पास है. आमिर पहले भी द हंड्रेड लीग में खेल चुके हैं. वो अब तक लंदन स्पीरिट्स, ओवल इनविंसिबल्स और नॉर्थर्न सुपरचार्जर्स (अब सनराइजर्स लीड्स) टीम का हिस्सा रह चुके हैं. द हंड्रेड लीग 2026 का सीजन 21 जुलाई से शुरू होगा और 16 अगस्त तक चलेगा.

MI लंदन का स्क्वाड

निकोलस पूरन, ओली पोप, जेसन रॉय, शेरफान रदरफोर्ड, विल जैक्स, सैम कर्रन, जेम्स विंस, ओली साइक्स, टॉम कर्रन, राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट, रिचर्ड ग्लीसन, कैलम पार्किंसन, ओली स्टोन, नाथन साउटर

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 25 Jun 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
The Hundred League Mohammad Amir MI London
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