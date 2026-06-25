MI के लिए खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर, मुंबई फ्रेंचाइजी ने अचानक फैसला लेकर चौंकाया
Mohammad Amir Joins MI London: पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने MI की टीम को जॉइन कर लिया है. वो बहुत जल्द मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी की टीम के लिए खेलते दिखेंगे.
इंग्लैंड में 'द हंड्रेड लीग' का 2026 सीजन 21 जुलाई से शुरू होने वाला है. उससे पहले बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है कि पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने MI लंदन को जॉइन कर लिया है. रिपोर्ट्स अनुसार आमिर आगामी सीजन में MI टीम के लिए खेलने वाले हैं.
अबरार अहमद के बाद मोहम्मद आमिर ऐसे केवल दूसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर बने हैं, जिन्हें किसी IPL फ्रेंचाइजी ने खरीदा है. आपको याद दिला दें कि इसी साल हुए द हंड्रेड के ऑक्शन में SRH फ्रेंचाइजी की टीम सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद को खरीदा था. इस फैसले के लिए SRH फ्रेंचाइजी की जमकर आलोचना हुई थी.
A late addition to the squad? 👀😉#MILondon 💙💚 pic.twitter.com/njEnFzZEuO— MI London (@MILondonCricket) June 25, 2026
MI लंदन फ्रेंचाइजी का 49 प्रतिशत मालिकाना हक IPL फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के पास है और बाकी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी सरे क्रिकेट क्लब के पास है. आमिर पहले भी द हंड्रेड लीग में खेल चुके हैं. वो अब तक लंदन स्पीरिट्स, ओवल इनविंसिबल्स और नॉर्थर्न सुपरचार्जर्स (अब सनराइजर्स लीड्स) टीम का हिस्सा रह चुके हैं. द हंड्रेड लीग 2026 का सीजन 21 जुलाई से शुरू होगा और 16 अगस्त तक चलेगा.
🚨 MOHAMMAD AMIR JOINS THE HUNDRED 🚨— Talha Nawaz (@TalhaDigital007) June 25, 2026
- Pakistan fast bowler Mohammad Amir has been signed by MI London for the upcoming The Hundred season.
- Amir becomes another Pakistani name to feature in an IPL-owned Hundred franchise, following Abrar Ahmed’s historic signing.
- A big… pic.twitter.com/qL0xSwG35O
MI लंदन का स्क्वाड
निकोलस पूरन, ओली पोप, जेसन रॉय, शेरफान रदरफोर्ड, विल जैक्स, सैम कर्रन, जेम्स विंस, ओली साइक्स, टॉम कर्रन, राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट, रिचर्ड ग्लीसन, कैलम पार्किंसन, ओली स्टोन, नाथन साउटर
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