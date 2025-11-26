हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, लिस्ट में ये भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, लिस्ट में ये भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

Slowest Hundres In Test Cricket: पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज मुदस्सर नजर ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे धीमा शतक लगाए हैं. वहीं इस लिस्ट में एक पूर्व भारतीय बल्लेबाज का भी नाम शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Nov 2025 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

Slowest Test Century In Test Cricket History: टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत आज से 148 साल पहले यानी 1877 में हुई थी और पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच खेला गया था. इस फॉर्मेट की शुरुआत में बेहद कम स्कोर और धीमी गति से रन बनना आम बात थी. मॉडर्न डे क्रिकेट बड़ा टोटल और तेज रन गति देखने को मिलती है और अधिकतर मैचों में रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर का भी नाम मौजूद है. यहां हम आपको ऐसे 7 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाए हैं.

टेस्ट में सबसे धीमा शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज

1. मुदस्सर नजर - 557 मिनट 

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज मुदस्सर नजर पहले नंबर पर हैं. नजर ने साल 1977 में इंग्लैंड खिलाफ लाहौर में सबसे धीमा शतक लगाया था. उन्होंने इस मुकाबले में 557 मिनट तक बल्लेबाजी की थी.

2. जैकी मैकग्ल्यू - 545 मिनट 

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ओपनर जैकी मैकग्ल्यू टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. मैकग्ल्यू ने साल 1957 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डरबन में 545 मिनट तक बल्लेबाजी करने के बाद दूसरा सबसे धीमा शतक बनाया था.

3. असंका गुरुसिंहा - 535 मिनट 

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज असंका गुरुसिंहा तीसरे नंबर पर हैं. गुरुसिंहा ने साल 1994 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में तीसरा सबसे धीमा शतक जड़ा था. उन्होंने इस मुकाबले में 535 मिनट तक बल्लेबाजी की थी.

4. जेफ क्रो - 516 मिनट 

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान जेफ क्रो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. क्रो ने साल 1986 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में 516 मिनट तक बल्लेबाजी की, जिसके बाद उन्होंने चौथा सबसे धीमा शतक बनाया था.

5. संजय मांजरेकर - 500 मिनट 

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर पांचवें नंबर पर हैं. मांजरेकर ने साल 1992 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में पांचवां सबसे धीमा शतक जड़ा था. उन्होंने इस मुकाबले में 500 मिनट तक बल्लेबाजी की थी.

6. पीटर रिचर्डसन - 488 मिनट 

इंग्लैंड के पूर्व ओपनर पीटर रिचर्डसन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं. रिचर्डसन ने साल 1956 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 488 मिनट तक बल्लेबाजी की, जिसके बाद उन्होंने छठा सबसे धीमा शतक बनाया था.

7. कीथ फ्लेचर - 458 मिनट 

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज कीथ फ्लेचर सातवें नंबर पर हैं. फ्लेचर ने साल 1974 में पाकिस्तान के खिलाफ द ओवल में सातवां सबसे धीमा शतक जड़ा था. उन्होंने इस मुकाबले में 458 मिनट तक बल्लेबाजी की थी.

Published at : 26 Nov 2025 08:07 AM (IST)
Tags :
Sanjay Manjrekar Mudassar Nazar TEST CRICKET CRICKET Asanka Gurusinha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
बॉलीवुड
Mastiii 4 BO Day 5: धीमी रफ्तार के बावजूद ‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
इंडिया
Shashi Tharoor: 'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Ram Mandir Dhwajarohan: 'धर्म ध्वज' लहराया, विपक्ष क्यों बौखलाया?| PM Modi |CM Yogi |Chitra Tripathi
Ram Mandir Dhwajarohan: तेरा मंदिर vs मेरा मंदिर..तकरार कैसी?योगी के राम बनाम अखिलेश के महादेव!
Sandeep Chaudhary: डॉक्टरी की पढ़ाई...छिड़ी मजहब पर लड़ाई! VD Medical College Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
बॉलीवुड
Mastiii 4 BO Day 5: धीमी रफ्तार के बावजूद ‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
इंडिया
Shashi Tharoor: 'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया के सबसे घनी आबादी वाली सिटीज, जानें टॉप-10 में इंडिया के कितने शहर?
ये हैं दुनिया के सबसे घनी आबादी वाली सिटीज, जानें टॉप-10 में इंडिया के कितने शहर?
ट्रेंडिंग
Viral Video: सिर पर टोपा पहने चचा कैब ड्राइवर से एसी चलवाने पर अड़े, वीडियो हुआ वायरल तो भड़के यूजर्स
सिर पर टोपा पहने चचा कैब ड्राइवर से एसी चलवाने पर अड़े, वीडियो हुआ वायरल तो भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget