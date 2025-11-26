टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, लिस्ट में ये भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
Slowest Hundres In Test Cricket: पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज मुदस्सर नजर ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे धीमा शतक लगाए हैं. वहीं इस लिस्ट में एक पूर्व भारतीय बल्लेबाज का भी नाम शामिल है.
Slowest Test Century In Test Cricket History: टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत आज से 148 साल पहले यानी 1877 में हुई थी और पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच खेला गया था. इस फॉर्मेट की शुरुआत में बेहद कम स्कोर और धीमी गति से रन बनना आम बात थी. मॉडर्न डे क्रिकेट बड़ा टोटल और तेज रन गति देखने को मिलती है और अधिकतर मैचों में रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर का भी नाम मौजूद है. यहां हम आपको ऐसे 7 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाए हैं.
टेस्ट में सबसे धीमा शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज
1. मुदस्सर नजर - 557 मिनट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज मुदस्सर नजर पहले नंबर पर हैं. नजर ने साल 1977 में इंग्लैंड खिलाफ लाहौर में सबसे धीमा शतक लगाया था. उन्होंने इस मुकाबले में 557 मिनट तक बल्लेबाजी की थी.
2. जैकी मैकग्ल्यू - 545 मिनट
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ओपनर जैकी मैकग्ल्यू टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. मैकग्ल्यू ने साल 1957 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डरबन में 545 मिनट तक बल्लेबाजी करने के बाद दूसरा सबसे धीमा शतक बनाया था.
3. असंका गुरुसिंहा - 535 मिनट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज असंका गुरुसिंहा तीसरे नंबर पर हैं. गुरुसिंहा ने साल 1994 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में तीसरा सबसे धीमा शतक जड़ा था. उन्होंने इस मुकाबले में 535 मिनट तक बल्लेबाजी की थी.
4. जेफ क्रो - 516 मिनट
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान जेफ क्रो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. क्रो ने साल 1986 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में 516 मिनट तक बल्लेबाजी की, जिसके बाद उन्होंने चौथा सबसे धीमा शतक बनाया था.
5. संजय मांजरेकर - 500 मिनट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर पांचवें नंबर पर हैं. मांजरेकर ने साल 1992 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में पांचवां सबसे धीमा शतक जड़ा था. उन्होंने इस मुकाबले में 500 मिनट तक बल्लेबाजी की थी.
6. पीटर रिचर्डसन - 488 मिनट
इंग्लैंड के पूर्व ओपनर पीटर रिचर्डसन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं. रिचर्डसन ने साल 1956 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 488 मिनट तक बल्लेबाजी की, जिसके बाद उन्होंने छठा सबसे धीमा शतक बनाया था.
7. कीथ फ्लेचर - 458 मिनट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज कीथ फ्लेचर सातवें नंबर पर हैं. फ्लेचर ने साल 1974 में पाकिस्तान के खिलाफ द ओवल में सातवां सबसे धीमा शतक जड़ा था. उन्होंने इस मुकाबले में 458 मिनट तक बल्लेबाजी की थी.
