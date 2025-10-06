वनडे में 477 रन से जीती टीम, इस खिलाड़ी ने 97 गेंदों में 217 रन बनाकर उड़ाया गर्दा

वनडे इंटरनेशनल में जितना एक टीम का स्कोर नहीं बनता, उससे ज्यादा के अंतर से टीम ने मैच जीता. हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में नहीं हुआ, लेकिन जिस मैच की बात कर रहे हैं उसमे बल्लेबाज ने शॉट मार-माकर गेंदबाजों का बुरा हाल कर दिया. एक ही बल्लेबाज ने 217 रनों की पारी खेली.

ये हाई स्कोरिंग मुकाबला 50 ओवरों वाले मलेशियन मेंस अंडर 19 इंटर स्टेट चैंपियनशिप में देखने को मिला. ये मैच पुत्राजया U19 बनाम सालेनगोर U19 था. पहले बल्लेबाजी करते हुए सालेनगोर U19 की टीम ने इतना बड़ा स्कोर बनाया कि सामने वाली टीम बिखर गई और 477 रनों के बड़े अंतर से हार गई.

सालेनगोर U19 ने कितने रन बनाए?

आपके मन में सवाल होगा कि कितने रन सालेनगोर ने बनाए जो वो 477 रनों से जीती. बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए सालेनगोर कि टीम ने 500 से ज्यादा रन बनाए, टीम ने 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर 564 रन बनाए. इतने बड़े स्कोर में मुहम्मद अकरम नाम के बल्लेबाज की बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने दोहरा शतक ठोका.

मुहम्मद अकरम ने बनाए 217 रन

अकरम ने 217 रनों की पारी सिर्फ 97 गेंदों में खेली. उनकी इस विस्फोटक पारी के कारण ही सालेनगोर U19 टीम 564 रन बना पाई. जबकि विरोधी टीम के सभी बल्लेबाज मिलकर भी 100 रन नहीं बना पाए.

🔥 A knock to remember!

Muhammad Akram Abd Malek smashed a sensational 217 runs off just 97 balls against Putrajaya U19 💥🏏 pic.twitter.com/1gLQbn0Zvg — Malaysia Cricket (@MalaysiaCricket) October 5, 2025

Huge victory for the Selangor😳🔥 pic.twitter.com/WuiuKl62nh — Malaysia Cricket (@MalaysiaCricket) October 5, 2025

83 रन पर ऑल आउट हुई पुत्राजया U19

पुत्राजया U19 टीम को जीतने के लिए 565 रनों का लक्ष्य मिला था, जो हासिल करना मतलब नामुमकिन ही था. लेकिन इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इस टीम की इतनी बुरी हालत हो जाएगी, वो भी उन्होंने नहीं सोचा होगा. लक्ष्य का पीछा करते हुए पुत्राजया U19 टीम 21.5 ओवरों में 87 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. इस तरह सालेनगोर U19 ने इस मैच को 477 रनों से जीत लिया.