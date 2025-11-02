Most Catches In Career In Tests: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के जो रूट के नाम है, जिन्होंने हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा है. वहीं द्रविड़ अब इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. राहुल अपने शानदार स्लिप फील्डिंग के लिए जाने जाते थे, इसलिए वे लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले पायदान पर मौजूद थे. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले टॉप-7 खिलाड़ी कौन से हैं.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले टॉप-7 खिलाड़ी

1. जो रूट (इंग्लैंड) - 213 कैच

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले टॉप-7 खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. रूट अब तक 158 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 213 कैच पकड़े हैं.

2. राहुल द्रविड़ (भारत) - 210 कैच

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ दूसरे नंबर पर हैं. द्रविड़ ने अपने करियर के 164 टेस्ट मैचों में 210 कैच लपके हैं

3. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 205 कैच

श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. जयवर्धने ने अपने करियर में 149 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 205 कैच पकड़े हैं.

4. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) - 201 कैच

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ चौथे नंबर पर हैं. स्मिथ ने अब तक 119 टेस्ट मैचों में 201 कैच लपके हैं.

5. जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 200 कैच

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. कैलिस ने अपने करियर में 166 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 200 कैच पकड़े हैं.

6. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 196 कैच

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग छठे नंबर पर हैं. पोंटिंग ने अपने करियर के 168 टेस्ट मैचों में 196 कैच लपके हैं.

7. मार्क वॉ (ऑस्ट्रेलिया) - 181 कैच

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर मार्क वॉ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. मार्क ने अपने करियर में 128 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 181 कैच पकड़े हैं.