फटकार के बाद 'गन सेलिब्रेशन' भूले साहिबजादा फरहान, फाइनल में अर्धशतक का ऐसे मनाया जश्न

Sahibzada Farhan Gun Celebration: पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ एशिया कप फाइनल (IND vs PAK Asia Cup Final) में अर्धशतक जड़ दिया है. लेकिन इस बार फरहान ने हाफ-सेंचुरी लगाने के बाद 'गन सेलिब्रेशन' (Sahibzada Farhan Gun Celebration) नहीं किया, बल्कि शांति से ही अर्धशतक लगाने की खुशी मनाई. साहिबजादा फरहान ने केवल बल्ला ऊपर उठाकर अपनी टीम की तरफ दिखाया. वहीं भारत के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में फरहान ने हाफ-सेंचुरी के बाद गन सेलिब्रेशन किया था, लेकिन आईसीसी से फटकार पड़ने के बाद पाकिस्तान का ये खिलाड़ी गन सेलिब्रेशन भूल गया है.

साहिबजादा फरहान की हाफ-सेंचुरी

पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ 35 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया. लेकिन हाफ-सेंचुरी लगाने के तीन गेंद बाद ही वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर साहिबजादा आउट हो गए. फरहान ने फाइनल में 38 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली, जिसमें इस बल्लेबाज ने 5 चौके और 3 छक्के लगाए.

गन सेलिब्रेशन भूले फरहान

भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 में भी साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक जड़ा था, लेकिन सुपर-4 में हाफ-सेंचुरी लगाते ही ये खिलाड़ी सातवें आसमान पहुंच गया और फरहान ने गन-सेलिब्रेशन किया था, जिसे लेकर पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की खूब आलोचना हुई थी. आईसीसी ने फरहान को गन सेलिब्रेशन पर पूछताछ के लिए भी बुलाया था, तब मामले से बचने के लिए इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारत के खिलाड़ियों का सहारा लिया और कहा कि पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली भी इस तरह का सेलिब्रेशन कर चुके हैं.

साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ 21 सितंबर को सुपर-4 में खेले गए मुकाबले में 45 गेंद में 58 रन बनाए थे, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के लगाए थे. लेकिन साहिबजादा फरहान के गन सेलिब्रेशन के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और पाकिस्तानी खिलाड़ी ये मैच 6 विकेट से हार गए थे.

