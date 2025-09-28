IND vs PAK एशिया कप फाइनल के ये मजेदार मीम्स हो रहे हैं वायरल, देखकर आपकी भी छूट जाएगी हंसी
IND vs PAK Final Memes, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई मजेदार मीम वायरल हो रहे हैं, जिसे देख आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे.
एशिया कप के 17वें संस्करण (Asia Cup 2025) का चैंपियन कौन होगा, ये आज फैसला हो जाएगा. भारत और पाकिस्तान खिताब के लिए आमने सामने है. सूर्यकुमार यादव एंड टीम इस संस्करण में 2 बार पाकिस्तान को धूल चटा चुकी है. फाइनल से जुड़े कई मजेदार मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
इतिहास में पहली बार हो रहा है जब टीम इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में एकसाथ पहुंची है. इससे पहले टीम इंडिया 8 बार एशिया कप खिताब जीत चुकी है और पाकिस्तान 2 बार. टी20 में हेड टू हेड की बात करें तो 15 में से 12 बार भारत ने पाकिस्तान को हराया है, जबकि 3 बार पाक टीम जीती है.
खिताबी मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है. जहां दोनों के बीच इससे पहले 5 बार भिड़ंत हुई है, 3 बार भारत और 2 बार पाकिस्तान जीती है. टूर्नामेंट में अभी तक के सफर की बात करें तो भारत सभी 6 मैच जीतकर आ रही है जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मैच हारे और वो दोनों भारत के ही खिलाफ थे.
भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल के ये मीम वायरल
एशिया कप 2025 के फाइनल मैच को लेकर कुछ मजेदार मीम सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. यूजर्स पाकिस्तान के मजे ले रहे हैं कि कैसे आज वो टीम सूर्यकुमार यादव एंड टीम के सामने डरी हुई होगी.
Ye bh!khari phir aa gaye🤣#AsiaCupFinal #INDvsPAK pic.twitter.com/kYGR9LtYkT— kesari🕉🚩 (@UnapologeticH_1) September 26, 2025
Early Match Prediction 😂🤲#INDvsPAK #PAKvIND #AsiaCupFinal pic.twitter.com/eSJxvDi5FG— Vijay (@Being_Balu) September 27, 2025
Today's Game Plan #INDvsPAK #PAKvsIND #Asiacupfinal2025 pic.twitter.com/wEp5LUqyA5— Vijay (@Being_Balu) September 28, 2025
Today you will be able to see this scene from dubai stadium.#INDvsPAK pic.twitter.com/fziPgtuTvz— The Impact Desk 🇮🇳 (@TheImpactDesk) September 28, 2025
भारत की संभावित प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.
पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11
साहिबजादा फरहान, फखर जमन, सईम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेट कीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, हारिस रउफ.
