हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ उगला जहर तो मोहम्मद कैफ ने लगाई क्लास, USA वाली हार दिलाई याद

मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ उगला जहर तो मोहम्मद कैफ ने लगाई क्लास, USA वाली हार दिलाई याद

Mohammad Kaif: मोहम्मद कैफ ने पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर की जमकर क्लास लगी दी. इसके अलावा कैफ ने आमिर को USA वाली हार भी दिलाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 05 Mar 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

Mohammad Kaif On Mohammad Amir: पाकिस्तान टीम टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) के सेमीफाइनल में पहुंच नहीं सकी, तो उनके पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारतीय टीम भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी. हालांकि आमिर को मुंह की खानी पड़ी. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली. अब भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने भी आमिर की जमकर क्लास लगाई. कैफ ने आमिर पर बात करते हुए पाकिस्तान को यूएसए के खिलाफ मिली हार को भी याद दिलाया. 

क्या बोले मोहम्मद कैफ?

कैफ का मानना है कि लोग ऐसी भविष्यवाणी इसलिए करते हैं कि जिससे खबरें बन सकें. लोग सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहते हैं. कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "क्या आमिर को वाकई नहीं पता था कि भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा? वह अच्छी तरह से जानते थे कि डिफेंडिंग चैंपियन टीम आगे जाएगी. ऐसे बयान इसलिए दिए जाते हैं कि जिससे खबर बने. हमें उन्हें इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए. उनके स्तर पर जाकर जवाब देने की जरूरत नहीं है."

USA वाली हार याद दिलाई

बताते चलें कि 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में करारी शिकस्त दी थी. पाकिस्तान के लिए सुपर ओवर मोहम्मद आमिर ने ही फेंका था. इसको लेकर कैफ ने कहा, "यूएसए के खिलाफ सुपर ओवर में दबाव में आना स्टम्प में गेंद नहीं डाल पाना, यह किस स्तर का प्रदर्शन है? ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सबने देखा है कि क्या हुआ था."

सुपर-8 में पाकिस्तान का बुरा हाल 

ग्रुप चरण के अंदर चार में से तीन मैच जीतकर सुपर-8 में पहुंचने वाली पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी. सुपर-8 में टीम की तरफ से खराब प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला बारिश में धुल गया. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में पाकिस्तान को 2 विकेट से हार झेलनी पड़ी. फिर श्रीलंका के खिलाफ अंतिम मैच में टीम ने जीत जरूर दर्ज की, लेकिन खराब नेट रनरेट के चलते सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी. 

 

ये भी पढ़ें: मिडल-ईस्ट में जंग के कारण वर्ल्ड कप के 6 मैच कैंसिल, जानें क्यों लिया गया बहुत बड़ा फैसला

Published at : 05 Mar 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Mohammad Kaif T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup 2026 Mohmmad Amir
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ उगला जहर तो मोहम्मद कैफ ने लगाई क्लास, USA वाली हार दिलाई याद
मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ उगला जहर तो मोहम्मद कैफ ने लगाई क्लास, USA वाली हार दिलाई याद
क्रिकेट
'यह ‘चोकर’ नहीं चारों खाने चित...', न्यूजीलैंड से हार के बाद दक्षिण अफ्रीकी कोच का बयान वायरल
'यह ‘चोकर’ नहीं चारों खाने चित...', न्यूजीलैंड से हार के बाद दक्षिण अफ्रीकी कोच का बयान वायरल
क्रिकेट
मिडल-ईस्ट में जंग के कारण वर्ल्ड कप के 6 मैच कैंसिल, जानें क्यों लिया गया बहुत बड़ा फैसला
मिडल-ईस्ट में जंग के कारण वर्ल्ड कप के 6 मैच कैंसिल, जानें क्यों लिया गया बहुत बड़ा फैसला
क्रिकेट
पाकिस्तानी क्रिकेटर ने महिला स्टाफ से की छेड़छाड़, टी20 वर्ल्ड कप के बीच हुई घटना; जानें पूरा मामला
पाकिस्तानी क्रिकेटर ने महिला स्टाफ से की छेड़छाड़, टी20 वर्ल्ड कप के बीच हुई घटना
Advertisement

वीडियोज

Anil Kapoor ने Subedaar की Cast, Fitness और Discipline पर की खुलकर बात
Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- भाजपा ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया
नीतीश के राज्यसभा जाने पर अखिलेश की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- BJP ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया
विश्व
Israel US Iran War: अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
क्रिकेट
'यह ‘चोकर’ नहीं चारों खाने चित...', न्यूजीलैंड से हार के बाद दक्षिण अफ्रीकी कोच का बयान वायरल
'यह ‘चोकर’ नहीं चारों खाने चित...', न्यूजीलैंड से हार के बाद दक्षिण अफ्रीकी कोच का बयान वायरल
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
हेल्थ
Prediabetes: कितनी खतरनाक कंडीशन है प्री-डायबिटिक होना, इससे बचने के क्या हैं तरीके?
कितनी खतरनाक कंडीशन है प्री-डायबिटिक होना, इससे बचने के क्या हैं तरीके?
यूटिलिटी
QR कोड स्कैन करने से पहले कैसे जानें वह सही है या नहीं? काम आएंगे ये टिप्स
QR कोड स्कैन करने से पहले कैसे जानें वह सही है या नहीं? काम आएंगे ये टिप्स
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget