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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSachin Tendulkar Birthday: 'लेकिन मैं केक नहीं खाऊंगा...' अर्जुन तेंदुलकर ने यूं किया सचिन तेंदुलकर को बर्थडे विश, देखें वीडियो

Sachin Tendulkar Birthday: 'लेकिन मैं केक नहीं खाऊंगा...' अर्जुन तेंदुलकर ने यूं किया सचिन तेंदुलकर को बर्थडे विश, देखें वीडियो

Sachin Tendulkar Birthday: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर आज अपना 53वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी.

By : शिवम | Updated at : 24 Apr 2026 11:48 AM (IST)
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सचिन तेंदुलकर का आज जन्मदिन है. 24 अप्रैल, 1973 को मुंबई में सचिन आज 53 साल के हो गए हैं. पूरा देश उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है. इस मौके पर उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, जिसका वीडियो लखनऊ सुपर जायंट्स ने शेयर किया. बता दें कि अर्जुन IPL 2026 में LSG टीम का हिस्सा हैं, हालांकि उन्हें अभी तक इस फ्रेंचाइजी के लिए डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है.

सचिन तेंदुलकर का जन्म मुंबई के दादर इलाके में हुआ था. सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर मराठी भाषा के उपन्यासकार और कवी थे. सचिन का नाम उनके पिता के पसंदीदा सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा गया था. अपने क्रिकेट के शुरूआती दौर में ही उन्होंने शादी कर ली थी, उन्होंने 24 मई, 1995 को अंजलि मेहता से शादी की थी. सचिन और अंजलि के 2 बच्चे हैं, सारा तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर अर्जुन तेंदुलकर का एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "सचिन सर, अर्जुन और हमारी तरफ से आपके लिए केक, हैप्पी बर्थडे." अर्जुन अभी LSG टीम के साथ है, इससे पहले वह मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे. वह IPL 2026 से पहले ट्रेड के जरिए लखनऊ में शामिल हुए थे.

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अर्जुन ने क्यों नहीं खाया केक?

अर्जुन आए और उन्होंने केक की प्लेट को उठाया और कहा, "जन्मदिन की शुभकामनाएं, लेकिन मैं इसे नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं बहुत कम शूगर खाता हूं. जल्द मिलते हैं."

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सचिन तेंदलकर क्रिकेट करियर

सचिन ने अपने 24 साल के करियर (1989-2013) में 200 टेस्ट और 463 वनडे मैच खेले, जिसमें क्रमश 15921 और 18426 रन बनाए. इसके आलावा उन्होंने एक टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेला, जिसमें 10 रन बनाए थे. सचिन 100 इंटरनेशनल शतक (51 टेस्ट और 49 वनडे) लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Apr 2026 11:48 AM (IST)
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Sachin Tendulkar Arjun Tendulkar Sachin Tendulkar Age Sachin Tendulkar Birthday LSG Sachin Tendulkar Son
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