6,6,6,6 गुरनूर बराड़ ने टेस्ट को बनाया टी20, विस्फोटक बैटिंग पर गंभीर का रिएक्शन वायरल

वार्म-अप मैच में गुरनूर बरार की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हेड कोच गौतम गंभीर ने भी खूब एन्जॉय की, वह काफी खुश थे. कोलंबो के एसएलसी ग्राउंड पर खेले जा रहे वार्म-अप मैच के दूसरे दिन देवदत्त पडिक्कल का बल्ला खूब चला, वह 142 रन बनाकर नाबाद रहे. दिन का आखिरी ओवर रोमांचक रहा, दिलम सुदीरा तिलकरत्ने के इस ओवर में बरार ने टी20 जैसी पारी खेली.

गुरनूर बरार ने तिलकरत्ने के इस ओवर की दूसरी गेंद पर डीप मिड-विकेट के ऊपर से शानदार छक्का मारा. अगली गेंद पर वह अक्रॉस द स्टंप गए और गेंदबाज के ऊपर से छक्का लगाया. गेंद बिलकुल साइड स्क्रीन के सामने गिरी. चौथी गेंद डॉट रही, फिर अंतिम 2 गेंदों पर उन्होंने फिर 2 छक्के जड़े.

गेंदबाज ने पांचवीं गेंद मिडिल स्टंप पर डाली, बरार ने अपना फ्रंट लेग हटाया और पूरी ताकत लगाकर डीप मिड-विकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगाया. ये करीब 90 मीटर का छक्का था.

गंभीर ने किया एन्जॉय

गेंदबाज ने अंतिम गेंद हिटिंग आर्क से बाहर गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन गुरनूर बरार आगे बढ़कर गेंद तक पहुंचे और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट लगाया. ये गेंद ड्रेसिंग रूम के सामने गिरती है, जिसे देख हेड कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. उनके साथ रविंद्र जडेजा भी खड़े होते हैं और दोनों तालियां बजाते हैं.

GURNOOR BRAR SMASHED 6,6,0,6,6 IN THE FINAL OVER...!!!!



- Gambhir & Jadeja enjoying the batting of Gurnoor ❤️😂 pic.twitter.com/eLTX2jaWYv — Johns. (@CricCrazyJohns) August 8, 2026

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इससे पहले श्रीलंका इलेवन ने अपनी पहली पारी 363/8 पर घोषित कर दी थी. भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई. यशस्वी जायसवाल अपनी दूसरी गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच 95 रनों की साझेदारी हुई. राहुल 40 रन बनाकर आउट हुए. रविंद्र जडेजा ने 63 रन बनाए, वह रिटायर्ड हर्ट होकर लौट गए. ऋषभ पंत 2 और ध्रुव जुरेल 1 रन बनाकर आउट हुए. मानव सुथार ने 41 रन बनाए.

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देवदत्त पडिक्कल अंत तक टिके रहे, उन्होंने 142 रनों की पारी में 18 चौके लगाए. गुरनूर बरार ने 18 गेंदों में 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से नाबाद 36 रन बनाए. रविवार को वार्म-अप मैच का तीसरा और आखिरी दिन है. भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा.