IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6,6,6,6 गुरनूर बराड़ ने टेस्ट को बनाया टी20, विस्फोटक बैटिंग पर गंभीर का रिएक्शन वायरल

6,6,6,6 गुरनूर बराड़ ने टेस्ट को बनाया टी20, विस्फोटक बैटिंग पर गंभीर का रिएक्शन वायरल

IND vs SL XI: गुरनूर बरार ने श्रीलंका XI के खिलाफ वार्म-अप मैच में तूफानी पारी खेली. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने 18 गेंदों में 36 रन बना लिए. उनकी पारी देखकर गौतम गंभीर भी काफी खुश हो गए.

Written By : शिवम |  Updated at : 08 Aug 2026 09:14 PM (IST)
Preferred Sources

वार्म-अप मैच में गुरनूर बरार की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हेड कोच गौतम गंभीर ने भी खूब एन्जॉय की, वह काफी खुश थे. कोलंबो के एसएलसी ग्राउंड पर खेले जा रहे वार्म-अप मैच के दूसरे दिन देवदत्त पडिक्कल का बल्ला खूब चला, वह 142 रन बनाकर नाबाद रहे. दिन का आखिरी ओवर रोमांचक रहा, दिलम सुदीरा तिलकरत्ने के इस ओवर में बरार ने टी20 जैसी पारी खेली.

गुरनूर बरार ने तिलकरत्ने के इस ओवर की दूसरी गेंद पर डीप मिड-विकेट के ऊपर से शानदार छक्का मारा. अगली गेंद पर वह अक्रॉस द स्टंप गए और गेंदबाज के ऊपर से छक्का लगाया. गेंद बिलकुल साइड स्क्रीन के सामने गिरी. चौथी गेंद डॉट रही, फिर अंतिम 2 गेंदों पर उन्होंने फिर 2 छक्के जड़े.

गेंदबाज ने पांचवीं गेंद मिडिल स्टंप पर डाली, बरार ने अपना फ्रंट लेग हटाया और पूरी ताकत लगाकर डीप मिड-विकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगाया. ये करीब 90 मीटर का छक्का था.

गंभीर ने किया एन्जॉय

गेंदबाज ने अंतिम गेंद हिटिंग आर्क से बाहर गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन गुरनूर बरार आगे बढ़कर गेंद तक पहुंचे और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट लगाया. ये गेंद ड्रेसिंग रूम के सामने गिरती है, जिसे देख हेड कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. उनके साथ रविंद्र जडेजा भी खड़े होते हैं और दोनों तालियां बजाते हैं.

यह भी पढ़ें- कौन हैं Shaik Rasheed, जिन्हें श्रीलंका टेस्ट सीरीज में साई सुदर्शन की जगह मिल सकता है मौका?

इससे पहले श्रीलंका इलेवन ने अपनी पहली पारी 363/8 पर घोषित कर दी थी. भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई. यशस्वी जायसवाल अपनी दूसरी गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच 95 रनों की साझेदारी हुई. राहुल 40 रन बनाकर आउट हुए. रविंद्र जडेजा ने 63 रन बनाए, वह रिटायर्ड हर्ट होकर लौट गए. ऋषभ पंत 2 और ध्रुव जुरेल 1 रन बनाकर आउट हुए. मानव सुथार ने 41 रन बनाए.

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा

देवदत्त पडिक्कल अंत तक टिके रहे, उन्होंने 142 रनों की पारी में 18 चौके लगाए. गुरनूर बरार ने 18 गेंदों में 4 छक्के और 2  चौकों की मदद से नाबाद 36 रन बनाए. रविवार को वार्म-अप मैच का तीसरा और आखिरी दिन है. भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 08 Aug 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
Gurnoor Brar TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR IND Vs SL Warm-Up Match
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
6,6,6,6 गुरनूर बराड़ ने टेस्ट को बनाया टी20, विस्फोटक बैटिंग पर गंभीर का रिएक्शन वायरल
6,6,6,6 गुरनूर बराड़ ने टेस्ट को बनाया टी20, विस्फोटक बैटिंग पर गंभीर का रिएक्शन वायरल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
क्रिकेट
IND vs SL: दूसरे दिन का खेल खत्म, भारत हावी; देवदत्त पडिक्कल का शतक; गुरनूर बराड़ बल्ले से चमके
दूसरे दिन का खेल खत्म, भारत हावी; देवदत्त पडिक्कल का शतक; गुरनूर बराड़ बल्ले से चमके
क्रिकेट
5 टेस्ट खेलने भारत आएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम, नोट कर लीजिए पूरा शेड्यूल
5 टेस्ट खेलने भारत आएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम, नोट कर लीजिए पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
महाराष्ट्र
PM से मिलेंगे शरद पवार के सभी सांसद, सुप्रिया सुले बोलीं, 'हमने...'
PM से मिलेंगे शरद पवार के सभी सांसद, सुप्रिया सुले बोलीं, 'हमने...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
ओटीटी
DC OTT Release: लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
इंडिया
JPSC मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
JPSC मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
शिक्षा
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
विश्व
ईरान जंग से बाहर नहीं निकला अमेरिका तो..., सीक्रेट मीटिंग में ट्रंप के जनरल ने चेताया
ईरान जंग से बाहर नहीं निकला अमेरिका तो..., सीक्रेट मीटिंग में ट्रंप के जनरल ने चेताया
ट्रेंडिंग
Co-Funder Hires The Taxi Driver: टैक्सी ड्राइवर बना कंपनी का पहला कर्मचारी, आज बड़े पद पर
टैक्सी ड्राइवर बना कंपनी का पहला कर्मचारी, आज बड़े पद पर
ENT LIVE
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
ENT LIVE
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Embed widget