भारत नहीं, इस टीम के लिए खेलेंगे रोहित-सूर्यकुमार और शिवम दुबे, जायसवाल भी मचाएंगे गदर!

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आयोजन 24 दिसंबर से होने जा रहा है. पहले ही दिन विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी मैदान पर दिखेंगे. कोहली दिल्ली के लिए और रोहित मुंबई के लिए 2 मैच खेलेंगे. खबर है कि जनवरी में सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे भी मुंबई के लिए 2-2 मैच खेलेंगे.

टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए 2 मैच खेलेंगे, दोनों जनवरी में खेलेंगे. टाइम्स ऑफ इंडिया को एक सूत्र ने बताया कि, 'चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को कहा था कि उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के 2 मैच खेलने होंगे.

ग्रुप स्टेज के आखिरी 2 मैच खेलेंगे सूर्यकुमार यादव

खबर के मुताबिक सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे मुंबई के ग्रुप स्टेज के आखिरी 2 मैचों में खेलेंगे. दोनों 6 जनवरी और 8 जनवरी को खेलेंगे. बता दें कि मुंबई का 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और 8 जनवरी को पंजाब के खिलाफ मैच है, दोनों मुकाबले जयपुर में होंगे.

भरत की अगली टी20 इंटरनेशनल सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होगी. इससे पहले 11 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी. रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी के लिए जयपुर पहुंच गए हैं. वह शार्दुल ठाकुर की कप्तानी में शुरूआती 2 मैच खेलेंगे. रोहित और शार्दुल मंगलवार को अभ्यास सत्र में शामिल होंगे. मुंबई का पहला मैच सिक्किम के खिलाफ 24 दिसंबर और दूसरा मैच 26 दिसंबर को उत्तराखंड के खिलाफ है. टीम के सभी मैच जयपुर में होंगे.

यशस्वी जायसवाल भी खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में मुंबई के पिछले मैच के बाद गंभीर गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने के कारण पुणे में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. वह भी टूर्नामेंट में खेलेंगे, हालांकि वह शुरूआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे.

एक सोर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'यशस्वी अब अच्छा महसूस कर रहे हैं. वह विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में किसी स्टेज पर टीम के लिए जरूर खेलेंगे.' 11 जनवरी तक टीम इंडिया का कोई इंटरनेशनल शेड्यूल नहीं है, इसलिए टूर्नामेंट में कई बड़े खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे.