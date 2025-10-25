रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले जा रहे तीसरे वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम के हिटमैन रोहित शर्मा ने कमाल कर दिया. 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने मैच विनिंग शतक लगाया. इस दौरान हिटमैन के बल्ले से 11 चौके और 2 छक्के निकले. वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का यह 33वां शतक है. वहीं अब इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित के नाम 50 शतक हो गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का यह 9वां शतक है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. सचिन और रोहित, दोनों के नाम अब वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9-9 शतक हैं.

ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में रोहित शर्मा ने 105 गेंद में 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से शतक जड़ा. वनडे में यह हिटमैन का 33वां शतक है. टेस्ट में उनके नाम 12 और टी20 इंटरनेशनल में 5 शतक हैं. इस तरह रोहित के इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक हो गए हैं. इस तरह रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पांच या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया में किसी मेहमान बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक वनडे शतक

वनडे में रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया में यह छठा शतक है. इसके साथ ही हिटमैन अब ऑस्ट्रेलिया में किसी मेहमान बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित ने 33वीं पारी में छठा शतक लगाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के नाम था. विराट ने ऑस्ट्रेलिया में 32 वनडे पारी में 5 शतक लगाए हैं. वहीं श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगाकारा के नाम भी ऑस्ट्रेलिया में पांच शतक हैं.

किसी विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे शतक

10 विराट कोहली बनाम श्रीलंका

9 विराट कोहली बनाम वेस्टइंडीज

9 सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया

9 रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में किसी मेहमान बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक वनडे शतक

6 रोहित शर्मा (33 पारी)

5 विराट कोहली (32 पारी)

5 कुमार संगकारा (49 पारी)