रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे

रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे

Rohit Sharma Century: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने शतक जड़ दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन का यह 50वां शतक है.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 25 Oct 2025 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले जा रहे तीसरे वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम के हिटमैन रोहित शर्मा ने कमाल कर दिया. 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने मैच विनिंग शतक लगाया. इस दौरान हिटमैन के बल्ले से 11 चौके और 2 छक्के निकले. वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का यह 33वां शतक है. वहीं अब इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित के नाम 50 शतक हो गए हैं. 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का यह 9वां शतक है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. सचिन और रोहित, दोनों के नाम अब वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9-9 शतक हैं.

ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में रोहित शर्मा ने 105 गेंद में 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से शतक जड़ा. वनडे में यह हिटमैन का 33वां शतक है. टेस्ट में उनके नाम 12 और टी20 इंटरनेशनल में 5 शतक हैं. इस तरह रोहित के इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक हो गए हैं. इस तरह रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पांच या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया में किसी मेहमान बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक वनडे शतक

वनडे में रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया में यह छठा शतक है. इसके साथ ही हिटमैन अब ऑस्ट्रेलिया में किसी मेहमान बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित ने 33वीं पारी में छठा शतक लगाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के नाम था. विराट ने ऑस्ट्रेलिया में 32 वनडे पारी में 5 शतक लगाए हैं. वहीं श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगाकारा के नाम भी ऑस्ट्रेलिया में पांच शतक हैं.

किसी विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे शतक

10 विराट कोहली बनाम श्रीलंका
9 विराट कोहली बनाम वेस्टइंडीज
9 सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया
9 रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में किसी मेहमान बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक वनडे शतक

6 रोहित शर्मा (33 पारी)
5 विराट कोहली (32 पारी)
5 कुमार संगकारा (49 पारी)

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 25 Oct 2025 03:16 PM (IST)
Tags :
Rohit Sharma Century Rohit SHarma IND Vs AUS 3rd ODI INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Embed widget