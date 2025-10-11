रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने अपनी “ऑल टाइम बेस्ट टी20 इलेवन” का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तान चुना है.

रजा ने कई दिग्गज क्रिकेटरों को पछाड़ते हुए रोहित पर भरोसा जताया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उनकी इस टीम में विराट कोहली और एमएस धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली.

सिकंदर रजा की टी20 ड्रीम टीम

रजा की टीम में ओपनिंग की जिम्मेदारी क्रिस गेल और रोहित शर्मा को दी गई है. दोनों खिलाड़ियों ने टी20 क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन से अपनी पहचान बनाई है. विकेटकीपर के तौर पर रजा ने निकोलस पूरन को चुना है, जबकि मिडिल ऑर्डर में उन्होंने एबी डिविलियर्स, हेनरिक क्लासेन और काइरन पोलार्ड पर भरोसा जताया है.

ऑलराउंडर की भूमिका में रवींद्र जडेजा और शाहिद अफरीदी का नाम शामिल है. गेंदबाजी अटैक बेहद मजबूत रखा गया है, जिसमें राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और शाहीन अफरीदी को जगह दी गई है.

सिकंदर रजा की ऑल टाइम टी20 टीम

क्रिस गेल, रोहित शर्मा (कप्तान), निकोलस पूरन (विकेटकीपर), एबी डिविलियर्स, हेनरिक क्लासेन, काइरन पोलार्ड, शाहिद अफरीदी, रवींद्र जडेजा, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी, मिचेल स्टार्क.

रोहित शर्मा पर अब भी टिकी हैं सबकी निगाहें

हाल ही में भारतीय टीम की कप्तानी छिनने के बाद भी रोहित का फोकस फिटनेस और फॉर्म पर पूरी तरह कायम है. खबरों के मुताबिक, उन्होंने पिछले कुछ महीनों में 15 किलो तक वजन घटाया है और पहले से कहीं ज्यादा फिट दिख रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें रहेंगी. क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रोहित वहां रन बनाते हैं, तो चयनकर्ताओं के लिए उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा.

हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रोहित का इंटरनेशनल करियर समाप्त हो सकता है.