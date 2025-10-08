कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर पर कसा तंज? जानिए किस बयान से मचा बवाल

रोहित शर्मा अब वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जा चुके हैं, उनकी जगह बोर्ड ने शुभमन गिल को कप्तान चुन लिया है. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने 8 महीने के अंदर 2 ट्रॉफी जीती थी. 2024 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान राहुल द्रविड़ कोच थे और इस साल गौतम गंभीर के कोच रहते हुए टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता. रोहित ने मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि द्रविड़ के कार्यकाल में शुरू की गई प्रक्रियाओं का पालन करने की वजह से टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में मदद मिली.

रोहित शर्मा ने क्या कहा?

सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड सेरेमनी में रोहित शर्मा ने कहा, "मुझे वह टीम पसंद है और उनके साथ खेलना भी पसंद है. इस सफर में हम सभी कई सालों से थे. ये सब 1 या 2 साल का काम नहीं था, बहुत समय से काम चल रहा था. हम कई बार ट्रॉफी जीतने के करीब पहुंचे थे लेकिन जीत नहीं पा रहे थे. तब हम सभी ने फैसला किया कि कुछ अलग करना होगा और इसे देखने के 2 तरीके हैं. यही विचार आता कि ऐसा किया जाए या फिर वैसा ही किया जाए. ये 1 या 2 खिलाड़ियों से नहीं हो सकता. हमें चाहिए था कि सारे इस विचार को अपनाएं और सभी की ओर से अच्छा था."

रोहित शर्मा ने आगे कहा, "उस टूर्नामेंट (चैंपियंस ट्रॉफी 2025) में खेल रहे सभी खिलाड़ियों ने यही सोचा था कि कैसे मैच जीता जाए ओर कैसे खुद को चुनौती दें. आत्मसंतुष्ट न हों और था किसी भी चीज को हल्के में न लें. जब हम टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी कर रहे थे तब राहुल भाई (द्रविड़) ओर मुझे इस प्रक्रिया से बहुत मदद मिली थी. हमने उसे चैंपियंस ट्रॉफी में भी जारी रखा." बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर थे.