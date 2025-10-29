Latest ICC Oneday Rankings: टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा ने हाल ही में एक शानदार उपलब्धि हासिल की है. रोहित 38 साल की उम्र में पहली बार आईसीसी वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने हैं और वे सबसे ज्यादा उम्र में इस पायदान पर पहुंचने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने रैंकिंग में भारतीय कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ते हुए यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई शानदार पारियों के दम पर रोहित ने नंबर-1 रैंकिंग हासिल की है.

सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. रोहित ने 38 साल और 182 दिन की उम्र में आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 पायदान हासिल किया है. वहीं सचिन ने ये कारनामा 2011 में 38 साल और 73 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में किया था. आईसीसी रैंकिंग में सबसे ज्यादा उम्र में नंबर-1 पर पहुंचने वाले तीसरे खिलाड़ी विव रिचर्ड्स हैं, जिन्होंने 37 साल 230 दिनों की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की थी.

रोहित का ऑस्ट्रेलिया में रहा था शानदार प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला. जहां रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में दो शानदार 73 और नाबाद 123 रनों की पारी खेली थी. इस प्रदर्शन के बाद ही वे वनडे रैंकिंग में छलांग लगाते हुए नंबर-1 पर पहुंच गए हैं. 38 साल की उम्र में ये कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. रोहित ने इस उम्र में भी अपनी बल्लेबाजी में निरंतरता और आक्रामकता को बनाए रखा है. यह उनके लंबे करियर और मेहनत का नतीजा है कि वह अपने करियर के इस पड़ाव पर भी शीर्ष पर पहुंच पाए हैं.

आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद, रोहित शर्मा की नजरें अब अपनी फॉर्म को बरकरार रखने पर होगी. रोहित का ये प्रदर्शन न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी भारतीय टीम के लिए भी खास है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रोहित अपने नंबर-1 के ताज को कितने समय तक बरकरार रख पाते हैं.