ROKO की जोड़ी 2026 में मचाएगी धमाल, विराट-रोहित के निशाने पर ये 5 बड़े रिकॉर्ड

नए साल में भारतीय क्रिकेट टीम की पहली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है, पहला मैच 11 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ है. इसमें विराट कोहली एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. इसके आलावा इस साल कोहली के निशाने पर कई रिकार्ड्स होंगे. रोहित शर्मा भी साल 2026 में कई रिकॉर्ड बना सकते हैं. बता दें कि दोनों अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल खेलते हैं, टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से वे संन्यास ले चुके हैं.

NZ के खिलाफ सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली साल 2026 के पहले ही मैच में 2 बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं, दूसरे नंबर पर विराट कोहली है. कोहली को सचिन का ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 94 रन बनाने हैं. विराट ने पिछली सीरीज में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था. कोहली जिस फॉर्म में हैं, वह पहले ही मैच में इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. अगर इस मैच में शतक आता है तो कोहली इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन जाएंगे. अभी भी वह सहवाग (6) के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं.

ODI में सबसे ज्यादा रन

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में अभी 9वें नंबर पर है, वह इस लिस्ट में जैक कालिस (11579) और इंजमाम उल हक (11739) को पीछे छोड़ने के करीब हैं. रोहित के नाम अभी 11516 रन हैं. रोहित को इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़ने के लिए 224 रन बनाने हैं, जो वह इस साल जरूर बना लेंगे.

सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक

क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में मिलाकर सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर (100) के नाम है, जिसे तोड़ना फिलहाल तो नामुमकिन है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं और 10वें नंबर पर रोहित शर्मा. रोहित इस साल ब्रायन लारा (53), जयवर्धने (54), हाशिम आमला (55) जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ सकते हैं. रोहित के नाम अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक हैं, अगर इस वर्ष वह 5 शतक लगाते हैं तो वह लारा और जयवर्धने को पीछे छोड़ देंगे और आमला की बराबरी कर लेंगे.

ODI में सबसे ज्यादा अर्धशतक

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक के मामले में रोहित शर्मा 9वें नंबर पर हैं, वह इस साल राहुल द्रविड़ (95), जयसूर्या (96), जयवर्धने (96) को पीछे छोड़ सकते हैं. रोहित अगर इस साल 6 अर्धशतक जड़ते हैं तो वनडे क्रिकेट में 100 अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बन जाएंगे.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं. इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज एमएस धोनी हैं, जिनके नाम 359 छक्के हैं. तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 318 छक्के लगाए हैं. इस वर्ष कोहली 42 छक्के लगाकर धोनी को पीछे छोड़ सकते हैं.