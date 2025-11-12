सिर्फ 14 साल में इंटरनेशनल डेब्यू! जानिए वनडे क्रिकेट के टॉप 5 सबसे कम उम्र के खिलाड़ी

क्रिकेट को अक्सर युवाओं का खेल कहा जाता है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने इतनी कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय मंच पर कदम रखा कि दुनिया हैरान रह गई. जहां कई खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में सालों तक मेहनत करने के बाद राष्ट्रीय टीम में जगह बनाते हैं, वहीं कुछ ने स्कूल की उम्र में ही वनडे इंटरनेशनल (ODI) में डेब्यू कर इतिहास रच दिया. आज हम बात कर रहे हैं उन टॉप-5 सबसे कम उम्र में ODI खेलने वाले खिलाड़ियों की, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में इतिहास रच दिया.

हसन रजा - पाकिस्तान

क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे कम उम्र में वनडे खेलने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के हसन रजा के नाम है. उन्होंने 30 अक्टूबर 1996 को जिम्बाब्वे के खिलाफ क्वेटा में मैच खेला था. उस वक्त हसन की उम्र सिर्फ 14 साल 233 दिन थी. हालांकि, उनके जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बाद में कुछ विवाद हुआ, लेकिन यह रिकॉर्ड आज भी आधिकारिक रूप से दर्ज है. हसन ने पाकिस्तान के लिए कुछ ही मैच खेले, लेकिन उन्होंने क्रिकेट इतिहास में अमर पहचान बना ली.

मोहम्मद शरीफ - बांग्लादेश

2001 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में, मोहम्मद शरीफ ने 15 साल 116 दिन की उम्र में बांग्लादेश के लिए वनडे डेब्यू किया था. शरीफ एक ऑलराउंडर थे, जिन्होंने अपनी स्विंग बॉलिंग और निचले क्रम की बल्लेबाजी से टीम में जगह बनाई. हालांकि, वे लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं टिक सके.

गुलशन झा - नेपाल

नेपाल के युवा तेज गेंदबाज गुलशन झा ने 17 सितंबर 2021 को अमेरिका के खिलाफ अल अमेरात (ओमान) में वनडे डेब्यू किया था. 15 साल 212 दिन की उम्र में मैदान पर उतरकर वे नेपाल के सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल हो गए. गुलशन आज भी नेपाल टीम का अहम हिस्सा हैं और उन्हें देश का भविष्य माना जाता है.

गुरदीप सिंह - केन्या

केन्या के गुरदीप सिंह ने 4 अक्टूबर 2013 को अफगानिस्तान के खिलाफ शारजाह में डेब्यू किया. 15 साल 258 दिन की उम्र में गुरदीप का नाम अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया. हालांकि उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उन्होंने केन्याई क्रिकेट के लिए इतिहास रच दिया.

नितीश कुमार - कनाडा

कनाडा के नितीश कुमार ने 18 फरवरी 2010 को अफगानिस्तान के खिलाफ शारजाह में वनडे डेब्यू किया था. सिर्फ 15 साल 273 दिन की उम्र में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा. आज वे कनाडाई क्रिकेट टीम के अनुभवी खिलाड़ी बन चुके हैं और कई बार कप्तानी भी संभाल चुके हैं.