हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL 2026 Points Table: आरसीबी की मुश्किलें बढ़ीं, मुंबई इंडियंस की दमदार जीत से पॉइंट्स टेबल हुआ दिलचस्प

WPL 2026 में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 15 रन से हराकर टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर कर दिया. नेट साइवर-ब्रंट के ऐतिहासिक शतक और हेली मैथ्यूज के ऑलराउंड प्रदर्शन से मुंबई ने जीत दर्ज की

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Jan 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

WPL 2026 RCB vs MI: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 में लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी है. सोमवार को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए अहम मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) ने आरसीबी को 15 रन से हराकर पॉइंट्स टेबल की तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प बना दी. इस जीत के साथ मुंबई ने न सिर्फ अपनी स्थिति मजबूत की, बल्कि प्लेऑफ की रेस में भी दबाव बढ़ा दिया है.

हार के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 7 मैचों में 10 अंकों के साथ अभी भी अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है. वहीं, मुंबई इंडियंस ने इस जीत के बाद 7 मैचों में 6 अंक हासिल कर लिए हैं और बेहतर नेट रन रेट के दम पर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के भी 6-6 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के अंतर के कारण दिल्ली तीसरे और गुजरात चौथे स्थान पर है. यूपी वॉरियर्स 4 अंकों के साथ नंबर 5 है. ऐसे में अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि टॉप-3 में कौन सी टीमें जगह बनाएंगी.

मुंबई बनाम बेंगलुरु मैच का हाल

टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजों ने इस फैसले को गलत साबित कर दिया. मुंबई ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 199 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. मुंबई की ओर से नेट साइवर-ब्रंट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56 गेदों में नाबाद 100 रन बनाए. यह वीमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास का पहला शतक भी रहा. उनकी इस पारी ने मुंबई की जीत की नींव रखी और साथ ही वह ऑरेंज कैप की रेस में भी सबसे आगे पहुंच गईं. हेली मैथ्यूज ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और 56 रनों का योगदान दिया.

आरसीबी की गेंदबाजी में लॉरेन बेल सबसे सफल रहीं, जिन्होंने 2 विकेट लिए. श्रेयंका पाटिल और नादिन डी क्लार्क को भी 1-1 सफलता मिली, लेकिन कुल मिलाकर गेंदबाज मुंबई को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक नहीं सके.

लक्ष्य के करीब पहुंची RCB, लेकिन जीत से दूर

200 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही. कप्तान स्मृति मंधाना सिर्फ 6 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गई. हालांकि ऋचा घोष ने एक छोर संभाले रखा और 90 रन की संतुलित पारी खेली. जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे. हालांकि वह टीम को जीत की ओर ले जाने में असफल हुई. नादिन डी क्लार्क ने भी 28 रनों का अहम योगदान दिया. 

मुंबई की गेंदबाजी में हेली मैथ्यूज ने 3 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई. शबनिम इस्माइल और अमेलिया केर को भी 2-2 सफलताएं मिली. इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने न सिर्फ RCB को झटका दिया, बल्कि प्लेऑफ की रेस को भी और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है. 

Published at : 27 Jan 2026 08:36 AM (IST)
