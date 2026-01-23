हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRanji trophy 2025-26: रणजी ट्रॉफी में सरफराज खान का तूफान, ठोका पांचवां दोहरा शतक

Ranji trophy 2025-26: रणजी ट्रॉफी में सरफराज खान का तूफान, ठोका पांचवां दोहरा शतक

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में सरफराज खान का बल्ला एक बार फिर गरजा. हैदराबाद के खिलाफ मुश्किल हालात में उतरे सरफराज ने शानदार दोहरा शतक जड़ते हुए मुंबई को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Jan 2026 02:40 PM (IST)
Ranji trophy 2025-26: मुंबई के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और लगातार रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं. रणजी ट्रॉफी 2025-26 के छठे राउंड में मुंबई और हैदराबाद आमने- सामने हैं. इस मैच में मुंबई की ओर से सरफराज ने शानदार दोहरा शतक जड़ते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

सरफराज की शानदार पारी

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. टीम 82 रन पर तीन विकेट गंवा चुकी थी और दबाव साफ नजर आ रहा था. ऐसे समय पर सरफराज खान बल्लेबाजी के लिए आए. उन्होंने हालात को समझते हुए पहले खुद को संभाला और फिर अपने स्वाभाविक आक्रामक खेल से रन बटोरना शुरू किया.

पहले दिन का खेल खत्म होने तक सरफराज 142 रन बनाकर नाबाद लौटे. दूसरे दिन भी उनकी बल्लेबाजी में वही आत्मविश्वास दिखा. उन्होंने सिर्फ 206 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर लिया. आखिरकार आउट होने से पहले सरफराज ने 219 गेंदों में 227 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 19 चौके और 9 छक्के शामिल रहे.

सरफराज की पारी से मुंबई मजबूत स्थिति में

सरफराज के आउट होने के बाद ही हैदराबाद के गेंदबाजों तो राहत मिली. इस पारी की बदौलत मुंबई ने 560 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. हैदराबाद की कप्तानी कर रहे भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए यह मुकाबला खास नहीं रहा. इस मैच में उन्होंने सिर्फ 1 विकेट ही अपने नाम करा.

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पांचवां दोहरा शतक, छुआ 5000 रन का आंकड़ा

इसी के साथ सरफराज खान ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पांच दोहरे शतक जड़ दिए है. यह आंकड़ा घरेलू क्रिकेट में उनकी क्लास को दर्शाता है. मौजूदा रणजी सीजन में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने आठ पारियों 400 से अधिक रन अपने नाम दर्ज कर लिए हैं. इस दौरान उनका औसत 55 से ज्यादा का रहा.

यही नहीं इस पारी के दौरान सरफराज खान ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 5,000 रन भी पूरे कर लिए. 28 वर्षीय सरफराज अब तक 61 मैचों की 91 पारियों में 64 से ज्यादा की औसत से 5,090 रन बना चुके हैं. उनके नाम 17 शतक और 16 अर्धशतक दर्ज हैं.

क्या अब टीम इंडिया में होगी वापसी?

सरफराज खान ने भारतीय टीम के लिए नवंबर 2024 में आखिरी टेस्ट मैच खेला था. इसके बाद से उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है. हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और अब रणजी ट्रॉफी में लगातार रन बनाकर उन्होंने चयनकर्ताओं के लिए एक बार फिर मजबूत दावा पेश कर दिया है. 

Published at : 23 Jan 2026 02:40 PM (IST)
