हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्विंटन डिकॉक ने तोड़े 2 बड़े रिकॉर्ड, वनडे में सबसे तेज और सबसे ज्यादा शतक; विकेटकीपर बल्लेबाजों में सबसे आगे

क्विंटन डिकॉक ने तोड़े 2 बड़े रिकॉर्ड, वनडे में सबसे तेज और सबसे ज्यादा शतक; विकेटकीपर बल्लेबाजों में सबसे आगे

Quinton De Kock Century: भारत और दक्षिण अफ्रीका का तीसरा वनडे मैच विशाखापत्तनम में खेला गया. इस मैच में क्विंटन डी कॉक ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. 

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Dec 2025 04:29 PM (IST)
भारत और दक्षिण अफ्रीका का तीसरा वनडे मैच विशाखापत्तनम में खेला गया. इस मैच में क्विंटन डिकॉक ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. वो अब वनडे क्रिकेट इतिहास में बतौर विकेटकीपर सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. यह डिकॉक के वनडे करियर का 23वां शतक है, उन्होंने तीसरे वनडे मैच में 80 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. साथ ही उन्होंने भारत के खिलाफ ODI में सबसे तेजी से 7 शतक पूरे किए हैं.

बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक

वनडे क्रिकेट इतिहास में अब बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में क्विंटन डिकॉक ने कुमार संगाकारा की बराबरी कर ली है. दोनों ने 23-23 शतक लगाए. इस सूची में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के शाय होप हैं, जिन्होंने विकेटकीपर रहते 19 सेंचुरी लगाई हैं. एडम गिलक्रिस्ट ने 16, जोस बटलर ने 11 और एमएस धोनी ने बतौर विकेटकीपर 10 ODI शतक लगाए.

23 शतक - क्विंटन डिकॉक

23 शतक - कुमार संगाकारा 

19 शतक - शाय होप 

16 शतक - एडम गिलक्रिस्ट

भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक

क्विंटन डिकॉक अब वनडे क्रिकेट इतिहास में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. उन्होंने मात्र 23 पारियों में भारत के खिलाफ 7 ODI शतक लगा दिए हैं, सनथ जयसूर्या के नाम भी इतने ही शतक हैं, लेकिन उन्होंने 85 पारियों में सात सेंचुरी लगाई थीं. इस मामले में डिकॉक भारत के खिलाफ सबसे तेज 7 शतक तक पहुंच गए हैं. इस सूची में एबी डिविलियर्स और रिकी पोंटिंग का भी नाम है.

क्विंटन डिकॉक - 7 शतक (23 पारी)

सनथ जयसूर्या - 7 शतक (85 पारी)

एबी डिविलियर्स - 6 शतक  (32 पारी)

रिकी पोंटिंग - 6 शतक (59 पारी)

इसी मैच में डिकॉक ने भारत में खेलते हुए 1000 वनडे रन भी पूरे कर लिए हैं. डिकॉक ने अब भारत में खेलते हुए 1085 रन बना लिए हैं. वो भारत आकर 7 शतक ठोक चुके हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 06 Dec 2025 03:56 PM (IST)
 India Vs South Africa MS DHONI QUINTON DE KOCK IND VS SA
