भारत और दक्षिण अफ्रीका का तीसरा वनडे मैच विशाखापत्तनम में खेला गया. इस मैच में क्विंटन डिकॉक ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. वो अब वनडे क्रिकेट इतिहास में बतौर विकेटकीपर सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. यह डिकॉक के वनडे करियर का 23वां शतक है, उन्होंने तीसरे वनडे मैच में 80 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. साथ ही उन्होंने भारत के खिलाफ ODI में सबसे तेजी से 7 शतक पूरे किए हैं.

बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक

वनडे क्रिकेट इतिहास में अब बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में क्विंटन डिकॉक ने कुमार संगाकारा की बराबरी कर ली है. दोनों ने 23-23 शतक लगाए. इस सूची में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के शाय होप हैं, जिन्होंने विकेटकीपर रहते 19 सेंचुरी लगाई हैं. एडम गिलक्रिस्ट ने 16, जोस बटलर ने 11 और एमएस धोनी ने बतौर विकेटकीपर 10 ODI शतक लगाए.

23 शतक - क्विंटन डिकॉक

23 शतक - कुमार संगाकारा

19 शतक - शाय होप

16 शतक - एडम गिलक्रिस्ट

भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक

क्विंटन डिकॉक अब वनडे क्रिकेट इतिहास में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. उन्होंने मात्र 23 पारियों में भारत के खिलाफ 7 ODI शतक लगा दिए हैं, सनथ जयसूर्या के नाम भी इतने ही शतक हैं, लेकिन उन्होंने 85 पारियों में सात सेंचुरी लगाई थीं. इस मामले में डिकॉक भारत के खिलाफ सबसे तेज 7 शतक तक पहुंच गए हैं. इस सूची में एबी डिविलियर्स और रिकी पोंटिंग का भी नाम है.

क्विंटन डिकॉक - 7 शतक (23 पारी)

सनथ जयसूर्या - 7 शतक (85 पारी)

एबी डिविलियर्स - 6 शतक (32 पारी)

रिकी पोंटिंग - 6 शतक (59 पारी)

इसी मैच में डिकॉक ने भारत में खेलते हुए 1000 वनडे रन भी पूरे कर लिए हैं. डिकॉक ने अब भारत में खेलते हुए 1085 रन बना लिए हैं. वो भारत आकर 7 शतक ठोक चुके हैं.

